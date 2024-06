Si eres de los que ya tiene todo previsto para este verano, seguro que, al menos, un viaje tienes pendiente. Nos da igual el destino, si está lejos o cerca de tu ciudad, o con quién lo hagas, porque, de seguro, una escapada tienes planeada. Si eres de los que tiene suerte y dispone de varios días, más lejos te irás, y, si no, siempre es bienvenido un pueblo cercano.

Sea como sea, es momento de seguir planificando y de encontrar el destino perfecto en el que puedas disfrutar de tu tiempo libre y, además, conocer nuevos lugares. Aunque sea playa o montaña, respirar y cambiar de aires es más que necesario, sobre todo, después de todo el año trabajado.





Por ser todavía más francos, diremos que no solo es altamente disfrutable el viaje en sí, sino los preparativos previos y todo lo que suceda después, como cuando recuerdas todo lo que viviste en esos días. Eso sí, cuando tienes que organizarte con un buen número de personas para ese viaje, a veces, esos preparativos, se vuelven más complicados.

Porque entre que unos quieren viajar con unas condiciones que otros no, o que no se encuentra un punto en común para esos deseos, a veces preparar un viaje puede sacarte de quicio. Pero, cuando todo acaba y vives el viaje en sí, no te acuerdas ni por un momento de esos momentos de tensión.

A Barcelona con amigas y enterneciendo las redes

Y si no, que se lo digan a esta señora de 85 años, que viajó con sus amigas a Barcelona y ha hecho que las redes sociales reaccionen. Para empezar, digamos que no es muy habitual ver cómo personas de avanzada edad hacen mucho viaje, ya que para ellos existen más complicaciones, pueden cansarse más y encontrar ciudades que no están del todo adaptadas a sus necesidades.

Por eso, cuando las vemos, nos enternecen y nos hace admirar a esas personas todavía más. Como a la abuela de Sofía, que a sus 85 años ha decidido hacer un viaje con sus amigas a Barcelona.

No solo es de admirar eso, sino que se nota que está en este mundo, cuando Sofía cuenta cómo su abuela utiliza WhatsApp para ir contándole todos los detalles del viaje. "Mi abuela de 85 años está en Barcelona con las amigas y sus fotos, actualizaciones me dan vida" decía esta chica en X, antiguo Twitter.

En esos mensajes, esta abuela le mandaba fotografías a su nieta, enseñando cómo salían a comer todas las amigas, y cómo han estado juntas frente a la universidad de Barcelona, llegando a decir que, ahí estaban, "disfrutando de nuestro grado".

Claro, las redes han enloquecido y han alabado a esta mujer, que, a pesar de su edad, no ha puesto limitaciones para seguir viviendo y exprimiendo cada segundo al máximo.

Llama para hacer una gestión en Galicia y lo que le dice la funcionaria hace que ponga una reclamación

Laura, que vive entre Madrid y Galicia, ha hecho un vídeo en TikTok de más de seis minutos donde explica una situación que casi le saca de quicio, en la que ha tenido como implicada a una funcionaria.

Y es que ella llevaba quince días intentando contactar con la Xunta de Galicia, después de que le llegara un requerimiento. Nunca le cogían el teléfono y, dos semanas después de empezar a intentarlo, le contestaron. Según ella, su sorpresa fue cuando una chica le contestó de la manera más borde posible.

"Me contesta una chica sinvergüenza, desde el minuto 1 ha tenido un trato horrible, se supone que están para ayudarnos. Si yo trato mal, estoy en la puñetera calle, pero esta tendrá impunidad, por lo menos que le den una patadita en el culo" empezaba diciendo.





Pero, ¿qué es lo que pasó? Pues que esta mujer, según cuenta Laura, no quiso darle ninguna facilidad para que resolviera su problema. "Se ha desviado del tema y lo peor es que me dice, con toda la altanería, que no le tutee, que no le conozco de nada, le he dicho que usted a mí tampoco. Con toda la altanería, diciéndome que me des el número de expediente, para empezar me tutea y me habla en términos horribles y me dice que soy maleducada" seguía diciendo.

"Le digo que en nada entro a trabajar, le estoy haciendo una pregunta muy concreta y me dice, después de un silencio, que la que he llamado he sido yo. Han sido 20 minutos de llamada superdesagradables" decía.