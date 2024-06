Este es el detalle en el que debes fijarte al alquilar un piso vacacional para que no te estafen: "Impuestos"

Recientemente, un estudio de un conocido grupo que se dedica a la tasación de viviendas en España situaba al Concello de Sanxenxo (Pontevedra) como uno de los municipios españoles más caros paraalquilar una vivienda durante este verano.

En los últimos 12 meses, el precio medio ha subido un 10 por ciento y alquilar durante una semana un piso ubicado en el Paseo de Silgar -la calle más turística de este municipio de las Rías Baixas- nos costaría de media unos 2.300 euros.

Como vemos, los precios se disparan, por eso muchas personas se dejan arrastrar por ofertas tentadoras que aparecen en internet y algunas veces se encuentran con que esa vivienda de veranono existe o simplemente no es lo que esperaban tras ver el anuncio. Por eso, siempre es recomendable seguir unos consejos básicos que nos librarán de más de un susto.

Consejos de la Unión de Consumidores de Galicia para Evitar Fraudes

En COPE Pontevedra hablamos con Miguel López, secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia, que nos ofrece algunos trucos para evitar caer en las garras de estafadores o de falsas ofertas.





Precauciones al Buscar Alquileres Vacacionales

Miguel López subraya la importancia de verificar la autenticidad de la persona o empresa que ofrece el alquiler. "La mayoría de los fraudes se relacionan con ofertas demasiado atractivas", comentó. Recomendó también asegurarse de que la página web del anunciante sea segura, verificando y leyendo el aviso legal que suele aparecer al final del sitio web.

Registro de Establecimientos Turísticos

Además, el secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia destacó la necesidad de comprobar que la vivienda vacacional esté registrada oficialmente en los diferentes registros habilitados por las Comunidades Autónomas para este tipo de alojamientos vacacionales.

"Si no está registrada, es muy probable que el establecimiento opere al margen de la ley y no pague impuestos", advirtió. López explicó que las comunidades autónomas disponen de listados de establecimientos turísticos que son públicos y que se pueden consultar en pocos minutos para verificar así la legalidad del alquiler.

Qué Hacer en Caso de Fraude

Si hemos sido víctimas de un engaño y la vivienda está incluida en ese registro autonómico, que es obligatorio, podremos acudir a las respectivas autoridades de consumo dependientes de las CC.AA. Sin embargo, la cosa se complica si la vivienda está al margen de la ley.

Relaciones Jurídicas entre Particulares

Si el alquiler se realiza con un particular que no está registrado, las reclamaciones deben gestionarse en el marco de una relación entre particulares. En estos casos, no tendremos acceso a los servicios de consumo y, posiblemente, será necesario recurrir a la vía judicial si queremos recuperar nuestro dinero o reclamar parte del mismo.

Aunque los timos existen y hay muchas ofertas en internet que son fraudulentas o directamente falsas, Miguel López afirma que no es lo habitual y que, por lo general, el mercado del alquiler vacacional no cuenta con más reclamaciones que el resto de sectores.