Un verano sin tapas no es verano

El verano es tiempo de terrazas, chiringuitos y comer al aire libre. No hay nadie que se resista a tomarse unas tapas en un bar con la familia o los amigos en esta época del año en la que tenemos tanto tiempo libre. Las vacaciones están para disfrutarlas y un buen picoteo de vez en cuando no está mal, aunque siempre sin pasarse. Te proponemos cinco tapas fáciles de encontrar para que no tengas dudas sobre qué elegir cuando salgas a tomar algo fuera de casa.

Chupito de gazpacho o salmorejo

Puede parecer una tontería pero un vasito de gazpacho o de salmorejo es muy recurrente cuando no sabes qué pedir. Una idea fresquita para este calor tan sofocante y además saludable. Si te encanta y te parece poca cantidad, siempre puedes animarte con una ración, que suele ser otra de las opciones que te ofrecen en los bares, restaurantes y chiringuitos.

item no encontrado

Tartar de aguacate y mango

Esta es más difícil de encontrar en las cartas pero es muy buena opción si lo que quieres es elegir de manera saludable para reducir los excesos. El aguacate es uno de los ingredientes más utilizados en verano por su sabor y porque está fresquito y es muy fácil de combinar con otros alimentos. En este caso va acompañado de dados de mango para dar un toque más exótico pero podría ir con atún o quinoa, por ejemplo. Cualquier opción es válida.

item no encontrado

Patatas bravas

Un clásico. Las patatas bravas están presentes durante todo el año pero en verano son el blanco fácil de todas las miradas. Es leer ambas palabras juntas, imaginarte el plato lleno y tener ganas de pedírtelo. Es muy difícil resistirse a una buena salsa brava, de las que pican y te animan a seguir comiendo más para ver si con suerte ya no pican tanto. Si no te gusta el picante, siempre puedes recurrir a la opción de las 'bravioli', que llevan tanto salsa brava como salsa alioli, una opción que cada vez se contempla más a la hora de pedir este plato.

item no encontrado

Chopitos

Quien dice chopitos dice calamares a la romana o cualquier fritura de pescado que se tercie. Una opción muy común en estos meses de verano, sobre todo en el chiringuito a pie de playa. También se les llama en algunas zonas puntillitas o chipirones. Busca cualquiera de esos nombres en la carta y acertarás seguro. Tampoco hay que decirle que no a unos buenos espetos o a cualquier pescado a la brasa. ¡Ñam!

item no encontrado

Salpicón de marisco

Pulpo, gambas, mejillones o cualquier molusco o marisco que se tercie mezclados con pimiento verde y rojo en daditos. Inlcuso a veces se le puede añadir también cebolleta o cualquier encurtido que te guste. Todo mezclado y acompañado de una salsa de vinagreta que le da un toque fresquito ideal para estos días de verano. Una opción muy fácil y saludable también para preparar en casa como aperitivo.

item no encontrado

¿Cuáles son tus opciones favoritas para este verano?