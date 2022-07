Un vecino de Las Rozas recrimina la actitud de un viandante y los tuiteros ni se lo creen: "Me estás cansando"

Las redes sociales están plagadas de historias y de algunas anécdotas que no dejan indiferente a nadie. En Twitter, a través de la cuenta de @liosdevecinos se compartió, hace escasos días, el siguiente mensaje: "Mientras tanto en Las Rozas (Madrid)...". La fotografía que adjuntaba la cuenta anteriormente mencionada no tiene desperdicio. Un auténtico jaleo entre vecinos.

En dicha instantánea, pueden leerse dos carteles. Uno de ellos escrito a mano y el otro por ordenador.





"Solo recordarle que esta es una zona libre de coches", se lee en el segundo cartel. Inmediatamente después, llega la réplica. Una contundente respuesta que no ha dejado indiferente ni a los vecinos ni a las redes. "No vuelvas a tocar mi coche porque ya me estás cansando. ¡Te estás metiendo en un buen lío! ¿Te crees dueño/a de la calle? Si tienes cualquier problema ponte en contacto conmigo". El tuitero censura concienzudamente una parte del cartel en el que se deja entrever que ahí es donde se incluye el número de teléfono.









¿Quién tendría razón? ¿El que sugiere esa queja para recordar que la zona debe estar libre de coches o el chico/a que replica con vehemencia a su vecino? Nos quedaremos con la duda pero, sin duda, la respuesta es para enmarcarla.

El municipio de Las Rozas suele ser, por regla general, un municipio tranquilo y apacible. Pero lo que está claro es que estos carteles habrán despertado todo tipo de comentarios por parte de los vecinos de esta localidad madrileña situada al oeste de la capital y que cuenta con 95.550 habitantes.









Esta ciudad cuenta con tramos peatonales con el objetivo, explica el Ayuntamiento, de "crear zonas transitables más anchas que contribuyan a mejorar la seguridad de los vecinos durante sus salidas. Los nuevos tramos son peatonales desde las 6 de la mañana a las 11 de la noche". El consistorio pretendía así contribuir a una menor concentración de vecinos en las zonas a las que pertenecen.

Unos vecinos viven un 'Aquí no hay quien viva' que acaba en trifulca y un cartel: "Dejad de discutir gritando"

Más historias protagonizadas por vecinos. Esta misma semana un usuario de Twitter compartía en su perfil una nota de unos vecinos en la que los mismos pedían a los habitantes del 3ºB que bajasen el tono de voz al discutir. La nota en concreto dice lo siguiente: “Queridos vecinos del 3ºB: por favor, dejad de discutir gritando, todo el edificio está al tanto de vuestros problemas. Gracias”. Pero no acaba ahí. Y es que el que escribiese la nota añadía un posdata: “PD: Y Pedro tiene razón, una suegra no debe meterse en una relación, entendemos que estés estresada por lo de tu amiga Raquel, pero ella se lo buscó cuando dejó a Mateo por Ricardo. Tus vecinos”.

El cartel ya se ha hecho viral y acumula más de 7.000 retuits y más de 139.000 'me gusta', además de haber suscitado comentarios de todo tipo. La mayoría de las personas que han reaccionado a él lo han hecho en tono de broma igualando la situación a la que ellos mismos viven en su comunidad: "Sin duda estos serían mis vecinos".