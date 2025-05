¿Tuvo algo que ver Israel y la política en el fracaso de España en Eurovisión?: La verdadera razón del 24º de Melody

Publicado el 19 may 2025, 16:56 - Actualizado 19 may 2025, 16:57

Melody nos representó a todos con "Esa Diva" en Eurovisión. Deslumbró en el escenario de Basilea con una propuesta vibrante y profesional. Su energía, carisma y voz potente, acompañadas de una coreografía impecable fueron elogiadas por críticos y eurofans.

Sin embargo, el resultado fue desolador: España quedó en el puesto 24 de 26, con solo 37 puntos (27 del jurado y 10 del televoto). A pesar de su trayectoria y esfuerzo, Melody no logró conectar, en teoría, con el público europeo. Pero, ¿fue realmente eso lo que pasó?

La representante española en Eurovisión, la cantante sevillana Melody, defiende la canción "Esa Diva" en la final del festival en Basilea

¿DEJÓ DE CONVENCER ESA DIVA POR RTVE Y LA POLÉMICA CON ISRAEL?

En la Tarde de COPE, Pilar García Muñiz ha hablado con dos expertos eurovisivos de la casa: Antonio Hueso, de Cadena 100, y Heri Frade, de Deportes COPE. Ambos han coincidido en que, sorprendentemente (o no), el televoto español dio 12 puntos a Israel, lo que muchos interpretan como una reacción al mensaje de RTVE. Este fenómeno no fue exclusivo de España: otros 12 países otorgaron su televoto a Israel

No sabremos nunca que hubiera pasado si Radio Televisión Española no hubiera tomado las decisiones que ha tomado.

UN SISTEMA DE VOTACIÓN "EXTRAÑO"

La principal crítica también recae en el televoto, que permite a una persona emitir "hasta 20 votos". Este mecanismo, según Heri "distorsiona los resultados", ya que países con estrategias de movilización, como Israel (que recibió 12 puntos de España y otros 12 países), salen reforzadas y más votadas, evidentemente.

EL IMPACTO EN LA LOCALIDAD NATAL DE MELODY, DOS HERMANAS

Según ha explicado Mariani Molina, en Dos Hermanas, localidad natal de Melody, la decepción fue monumental. Los 4.500 asistentes al auditorio municipal pasaron de la ilusión al enfado, considerando el resultado “injusto”.

La cantante, que llegó a Málaga tras el festival para descansar con su familia, se mostró orgullosa pero triste. "Los calificativos iban desde "basura" a "incomprensible e injusto". La polémica, según su entorno, pudo haberla perjudicado.

¿Qué debemos hacer para sacar un buen resultado en eurovisión?

Eurovisión 2025 deja a España con una reflexión: ¿Cómo innovar en propuestas y navegar el complejo equilibrio entre música y política? Melody dio todo, pero el festival, una vez más, resultó esquivo.

Antonio Hueso, de Cadena 100, ha dado su punto de vista: "No podemos poner ningún pero a la actuación, pero exceptuando la de Chanel, son propuestas que repetimos habitualmente en Eurovisión. Yo creo que al final vamos un poquito a remolque y a rebufo de los demás países".

Algo con lo que Heri Frade ha estado de acuerdo: "Es posible que no estemos ajustando bien la propuesta. No podemos echarle la culpa a nada en particular, pero sí a todo", ha concluido"