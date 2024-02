Va a un restaurante, pide una hamburguesa vegana y no da crédito a lo que le ponen: "Severamente malnutrido"

Las reseñas se han convertido en las protagonistas de las redes sociales, ya que los clientes de los bares y restaurantes suelen dejar dejan constancia de sus experiencias en Google, ya sean buenas o malas.

Lo que sí está claro es que estos comentarios de otros usuarios nos podrían evitar un buen rato y son, casi siempre, el último empujón que nos motivará o no a acudir a ese restaurante. No obstante, hay quienes aprovechan este espacio para hacer exageraciones y utilizar metáforas para elogiar (o no) un servicio.

Y esto es lo que ha hecho un usuario recientemente sobre este local, en el que pidió una hamburguesa vegana, que no fue en absoluto de su agrado y así lo evidenció en la reseña. Eso sí, con una particular manera de expresar su desagrado.





La cuenta de X @etfelicitofillha compartido una captura de pantalla de la reseña de este cliente. Si bien este usuario asegura que es una reseña de cinco estrellas, el cliente evaluó al restaurante con solo una.

"Cuando tenía seis años me perdí en el bosque durante una acampada familiar", señala el hombre. "Me tuve que alimentar a base de excrementos de animal y corteza de árbol. Mis pares me buscaron durante dos días para encontrarme severamente malnutrido", agrega el cliente.

A continuación, hay un auténtico giro del hilo argumental y ya explica directamente sobre su comida: "Incluso así, la experiencia de haber comido la hamburguesa vegana quemada y congelada de vuestro restaurante ha sido más tortuosa que aquellos días", agrega.





Si bien es cierto que la gran mayoría de reseñas se refieren al servicio de un bar o restaurante o a la comida, hay quienes recurren a este método de valoración para atacar o incluso insultar. Algo que, lamentablemente, se ve mucho.

Y así ocurrió hace unos meses en la Pastelería y Heladería Bellavista, en Granada, y gracias a la cuenta de X @soycamarero, descubrimos la aplaudida y elegante respuesta del propietario del local tras recibir una reseña negativa en la que un cliente hacía alusión directamente, y de forma despectiva, a las trabajadoras del negocio.

"No es la primera vez que pasa. El sitio no es malo, pero las empleadas no valen para nada", comenzaba la reseña. "Después de 40 minutos para recibir mi pedido estando vacío el local... eso sí. Lo de tener a las trabajadoras bien embutidas en sus mallas elásticas marcando mercancía, eso sí que lo llevan a rajatabla", añadía el usuario.





No satisfecho con lo dicho hasta ahora, agregaba: "A lo mejor para los pueblerinos eso les funcione, pero yo voy a desayunar, no a que me tomen el pelo. Ahora la atención al cliente va por detrás de los continuos cuchicheos entre las camareras y, para colmo, a la hora de irme deprisa, me traen el pedido y me lo cobran", concluía.

Así las cosas, el propietario de la pastelería quiso salir en defensa de sus trabajadores y lo hizo de forma contundente: "Decir que su comentario es desagradable es quedarse corto", comenzaba el dueño.

"Que comente el mal o buen servicio de nuestro negocio es respetable, pero no vamos a consentir que falte el respeto a nuestras empleadas, aunque hablarle de respeto a alguien que hace el tipo de comentarios machistas, desagradables y vomitivos ya es hablar mucho".





Seguidamente, agregaba: "Me gustaría que si tiene alguna otra crítica que hacer se ponga directamente en contacto con nosotros para poder hablarlo en persona y también le agradecería que no volviera a nuestro establecimiento, ya que el servicio que prestamos (que es desayunos y meriendas) no es de su agrado", concluía.