Una zona rural de Australia aparece cubierta por grandes telarañas

Australia fue noticia recientemente por su plaga de ratones, que aún sigue dando problemas, pero no se trata del único animal que ha saltado a los medios de comunicación del país oceánico en los últimos días.

Así, ciertas zonas del país se vieron afectadas por una fuerte tormenta que asoló a parte de la isla con lluvias torrenciales y vientos a gran velocidad durante la semana pasada, lo que al parecer ha sido la causa de laaparición de mantos kilométricos de telarañas que han cubierto algunas zonas casi por completo.

Ocurrió la semana pasada en la región de Gippsland, en el estado de Victoria, justo al sureste del país oceánico, donde tras días de intensas tormentas, los vecinos se despertaron con campos, carreteras y árboles completamente cubiertos por grandes telas de araña.

Un fenómeno que, a pesar de su espectacularidad, es bastante usual en este país, con casos ocurridos en zonas de todo el territorio, pero que no suele manifestarse con tal dimensiones de forma recurrente.

Sin embargo, en esta ocasión y según lo recogido por la BBC, el velo arácnido ha cubierto una extensión de un kilómetro de largo de una de las carreteras del lugar, lo que da una idea de la dimensión del acontecimiento.

A pesar de todo, estos mantos, más allá de la curiosidad y del asombro que despiertan, no son nada misterioso. En realidad, y según publican portales como la web científica Live Science, estos mantos de telaraña son formados a partir de una técnica conocida como vuelo arácnido.

Este vuelo arácnido, conocido y popularizado por su voz en inglés 'ballooning', es una técnica de desplazamiento que pueden realizar algunas especies de arañas que consiste en lanzar diversos hilos a la vez, que terminan abriéndose en abanico y creando una especie de soporte formado por varias telas, mucho más ancho que el habitual, cuando suelen utilizar un único hilo.

En realidad, esta técnica la suelen emplear como respuesta a momentos en los que ven su supervivencia comprometida, ya que les permite dispersarse mucho más rápido, así como utilizar los vientos a su favor y llegar hasta lugares poco habituales para estas especies, bien por la distancia o por la altura, con el objetivo de escapar del lugar lo más rápido posible.

Así, lo ocurrido en Australia no es más que una reacción masiva de miles de arañas realizando este vuelo arácnido a la vez, lo que deja a su paso estos increíbles mantos que cubren casi la totalidad de la zona en los lugares con mayor presencia de naturaleza, como se puede ver en el tweet de la @CSIRO, la Organización de Investigación Científica e Industrial del Commonwealth, una agencia de investigación científica australiana.

I, for one, welcome our new spider overlords. ????



The heavy rains in Victoria have led to millions of spiders weaving literal spiderweb sheets to escape the heavy rains in a process known as ballooning. ????



?: Lotje Mcdonald (lotjemcdonald63 on IG) pic.twitter.com/kchG5bdhiT