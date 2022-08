Una turista de Argentina acude a un bar en Hawái y esto es lo que le pasa al pagar con tarjeta: "Colapso"

Los tickets tanto en los bares como en los restaurantes se han convertido en cajas de sorpresas. Durante este verano se están convirtiendo en virales muchos de los tickets. En este caso lo ocurrido tuvo lugar en Hawái cuando una mujer llamada Diana García Ocampo se encontraba comiendo en un restaurante, pero cuando llegó la hora de pagar el ticket, comenzaron los problemas. Su experiencia la publicó en LinkedIn y en cuestión de horas se volvió viral.

Su publicación comenzaba de la siguiente manera: "Les quiero contar algo que me acabó de suceder, y lejos de quejarme, me parece interesante analizar los esquemas de atención al cliente que pueden manejar las diferentes empresas". En su publicación cuenta que entró a un restaurante, después de un día agotador, para relajarse un poco, a comer y tomar algo. Sin embargo, al intentar pagar la cuenta, se encontró con la tarjeta bancaria bloqueada, por posible fraude.









Ante esta situación "Casi Colapso", sostuvo García Ocampo. Para poder solucionar la situación decidió ponerse en contacto con el banco emisor de la tarjeta de crédito sin obtener respuesta. “Estoy fuera del país, no tengo como hacer una llamada internacional. No me contestan a los correos y no veo otros canales de comunicación", explicó al restaurante.

El restaurante en ese momento decidió calmar a su cliente con el siguiente mensaje: “disfruta tu comida y tu viaje, entendemos lo que puedes estar pasando. Todo tu pedido es cortesía de la casa". El establecimiento no quiso recibir dinero en efectivo por parte de la clienta. Ante esto "yo me emocioné hasta el alma”, explicó Diana García Ocampo en su publicación.

Por último, la mujer aseguró que realizó todos los trámites necesarios para no tener problemas en el extranjero. A pesar de esto explicó en su perfil que el problema con su tarjeta sigue sin resolverse. Además, aseguró que para compensar los gastos "Volveré, traeré gente y, además, es la comida más deliciosa que he comido por estos lares.





Este es uno de los ejemplos en los que el restaurante decide ayudar al cliente. Sin embargo, esto no siempre es así ya que por ejemplo en Portugal, uno de sus clientes pidió la cuenta y esta les llegó sin desglosar.

Un cliente español acude a un bar de Portugal y esto es lo que encuentra al pedir la cuenta: "El detalle..."

Miguel López se llama el chico que se encuentra tras la cuenta @hematocritico ha explicado que eran 17 personas y que, como es lógico, tras la consumición pidieron la cuenta. No obstante, lejos de recibir un ticket con el desglose al detalle de lo que habían consumido, les entregaron un trozo de papel con el importe a pagar.

En la imagen podía apreciarse como les dieron un folio, que aparece como arrancado de una libreta, para trasladarles que tenían que pagar 127,60 euros. Pero claro, sin saber lo que habían costado las bebidas (y el resto de productos que habían consumido).

Su tuit comenzaba así "Restaurante portugués: ¿Nos traes la cuenta? La cuenta", escribía junto a la imagen de la factura final. La publicación se ha convertido rápidamente en viral y en pocas horas ha conseguido más de 1.000 'likes', 47 retuits y respuestas de todo tipo de algunos usuarios que estaban sorprendidos por este modo de dar la cuenta.