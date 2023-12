Una mujer va al supermercado y no da crédito con el precio del nuevo turrón de Dabiz Muñoz: "Ridículo"

Dabiz Muñoz es considerado uno de los mejores chefs del mundo. Tanto es así que durante años consecutivos ha recibido este galardón entre miles de candidatos. Y además de restaurantes y apariciones televisivas, ha querido poner su nombre a varios productos que se venden en el supermercado. Uno de los más populares es, sin duda, su turrón para esta Navidad.

El precio del turrón de Dabiz Muñoz

Tik Tok se ha convertido en una plataforma en la que muchos usuarios comparten las cosas que más le indignan de su día a día. Este es el caso de una usuaria que ha querido compartir, precisamente a las puertas de la Navidad, lo que le ha parecido el precio del famoso turrón del chef Dabiz Muñoz. Un turrón que habitualmente vuela de las estanterías por su variedad de sabores pero que, este año, ha visto modificado su precio.





"Mi hermana acaba de mandarme este vídeo y ya han sacado los sabores nuevos de los famosos turrones de Dabiz Muñoz de DiverXO", comenzaba esta usuaria de Tik Tok que ha compartido imágenes del turrón en cuestión. En su valoración ha querido criticar la política de precios que sigue este exclusivo producto navideño, ya que anda lejos de encontrarse en una horquilla de precios más populares.

Para la cliente del supermercado que comentaba el producto, resultaba indignante el precio que se podía ver en la etiqueta del turrón de Dabiz Muñoz: "Y es que me parece ofensivo que este caballero cobre casi 17 euros por unos turrones", un precio que habría sido incrementado con respecto al del año pasado.

"Oiga, usted, que me parece muy bien que sea el mejor chef del mundo por tercer año consecutivo, pero hombre", se quejaba, haciendo referencia a la carrera del reputado chef que, además de por su trabajo se ha hecho popular por su presencia en televisión y su relación con la conocida presentadora Cristina Pedroche.





Un producto que se puede comprar en el supermercado

Las críticas a este turrón que lleva el nombre y marca de Dabiz Muñoz y la de su famoso restaurante DiverXO. La etiqueta del mismo turrón ha sido objeto de controversia: "Vamos a ver, es que el año pasado estuve mirando las etiquetas de estos productos y tienen una de edulcorantes y una de basura", cargaba la usuaria de Tik Tok.

"Vamos a ver si nos ubicamos", llegaba a pedir esta clienta del supermercado. "Libertad de comercio y que cada uno compre lo que quiera, pero es que me parece ofensivo, ridículo y no sé ni qué etiquetas poner", se quejaba sobre el precio que a su juicio no se podía corresponder con el producto que se estaba adquiriendo.

Parta terminar, su reflexión se centraba en la difícil situación que muchos ciudadanos, sobre todo en nuestro país, se ven obligados a vivir. Con la inflación disparada y las dificultades económicas derivadas de un complejo escenario geopolítico, son muchas las familias españolas las que se van a ver obligadas a tener que minimizar los gastos al máximo.





"Comprar estos turrones a este precio. Basta ya, a ver si nos ubicamos un poco socialmente", ha rematado esta cliente de supermercado que se ha quejado ostensiblemente desde su perfil de Tik Tok en el que habitualmente comparte opiniones sobre otros productos como pueden ser este turrón de Dabiz Muñoz y derivados.