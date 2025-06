Alba Torrens, en El Partidazo de COPE: "Hemos encontrado la fuerza en la diversidad"

España estará una vez más en la final del Eurobasket femenino. En esta ocasión, las de Miguel Méndez fueron capaces de tumbar en las semifinales a una Francia que, pese a tener ausencias importantes, llevó al límite a la selección española (64-65). La mejor jugadora de las españolas fue Awa Fam tras conseguir 21 puntos, 9 rebotes y 3 asistencias. Quién también jugó un papel importante en el encuentro fue Alba Torrens, que metió 12 puntos, capturó 2 rebotes y repartió hasta 7 asistencias.

Al acabar el partido, la capitana de la selección atendió a El Partidazo de COPE. La jugadora valenciana mostró su alegría tras un partido duro contra Francia. "Creo que hay que darle mucho mérito al partido que hemos planteado y que hemos conseguido hacer. Sabíamos que Francia era un equipo muy físico, que venía jugando muy bien durante todo el campeonato y hoy hemos conseguido hacerlas dudar y ponerle las cosas muy difíciles", empezó diciendo.

PRESSE SPORTS / Cordon Press Alba Torrens en el partido del Eurobasket contra Francia

En esta selección, Alba Torrens es la capitana y, por lo tanto, la jugadora referente del vestuario. A pesar de eso, ella se siente una jugadora más "En ningún momento me he sentido hermana mayor. Al final he estado con los ojos muy abiertos para aprender también de las más jóvenes. Ellas son una nueva generación, vienen con otras energías y creo que en esa diversidad hemos encontrado fuerza", explicaba sobre su rol en el equipo.

Al frente de este grupo de jugadoras donde se mezcla la veteranía y la juventud está Miguel Méndez. El actual seleccionador lleva haciendo un gran trabajo en estos últimos años y Alba Torrens habló sobre su figura: "Creo que hay que darle mucho valor al trabajo de Miguel, especialmente en este campeonato. Diría que él es un tío discreto y no cuenta mucho de su currículum, pero si ahora todos nos girásemos y empezásemos a ver todo lo que ha hecho anteriormente, nos quedaríamos sorprendidos. Junto a todo el staff, hemos ido planteando los partidos de la mejor manera y esa ha sido la fuerza: ser un equipo."

El domingo espera Bélgica en la final, una selección que ha derrotado a España en estos últimos años. "Es una grandísima selección. Ha demostrado estos últimos años un gran nivel de baloncesto y por nuestra parte vamos a salir a ganar", decía Alba Torrens para terminar.