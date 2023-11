Una joven china va a coger el autobús en Madrid y no da crédito a la reacción del conductor: "Aquí mismo"

Las redes sociales tienen el poder de descubrirnos historias como la que te vamos a contar ahora. En este caso, una usuaria de Tiktok llamada @yucheen, que es una chica nacida en China, con nacionalidad venezolana y residente en Madrid, ha contado lo que le ocurría cuando ha ido a coger un autobús en la capital.

Esta joven asegura que llegó a la parada unos segundos tarde. Pero el autobús público todavía estaba ahí presente. Lo que le sorprendió y cabreó a partes iguales es que el conductor no le quiso abrir la puerta para que se subiera, pese a su petición. Hizo gestos desde fuera dejando claro su intención, pero el chófer no le hizo caso alguno.





"Llegué un segundo tarde y el autobús avanzó un poquito. Le hice señas como que parara para que por favor me abriera...y nada. Literalmente aquí mismo está la parada y él avanzó un poquito. No me quiso abrir y se fue", explica a sus seguidores.

El vídeo en el que narra lo ocurrido ya lo han visto más de 150.000 personas y lanza una reflexión: "No son todos, pero ¿por qué son tan amargados?".

Los usuarios han comentado todo lo que cuenta esta chica en el vídeo. "Aquí en Asturias, si te ven corriendo hacia la parada esperan con la puerta abierta a que llegues", "Depende de quién sea el conductor, hay algunos que sí tienen corazón y te abren" o "no todos son amargados, la mayoría amables", son algunos de los mensajes que pueden leerse de las personas que han querido reflexionar tras descubrir lo que le había pasado a esta chica.





¿Y tú, qué opinas? ¿Crees que podría haber esperado el conductor o que, por el contrario, la chica debería haber sido más puntual?

El audio del intento de secuestro de unas niñas desata la polémica por la reacción del conductor del bus

Por desgracia, esta chica no pudo coger su autobús por la desafortunada reacción del conductor. Precisamente en una marquesina, en la que dos niñas esperaban también el bus, se vivió otra situación complicada. Dos niñas sufrieron un intento de secuestro en Madrid y, como en la historia anterior, el conductor tampoco hizo absolutamente nada. Lo contó Nacho Abad en la sección de Sucesos de 'Herrera en COPE'. Puedes volver a escuchar dicha sección aquí. ¡No te lo pierdas!

Se les acercó un individuo fumando, de pinta extraña, que empieza a hablar con ellas. Y atención porque les empieza a ofrecer cocaína. En los audios se le escucha al hombre preguntarles de dónde son, a lo que ellas le contestan que son de Villaverde. El individuo, con insistencia, les comenta que él vive "al lado" y les dice que están vendiendo coca, y les empieza a ofrecer la sustancia.

"¡Y qué quieres que haga, yo no hago nada! ¡Que no quiero! ¿No te entra en la cabeza que no?", se escuchaba a una de las niñas -menores de edad-.

Entonces, les ofrece cocaína como cebo. Al rechazarlo las niñas, el tipo comienza a cambiar de táctica y, esta vez, les quiere dar dinero. 200 euros es la cifra que les dice -se entiende que es por llevársela al piso-: "¿Para qué quiero yo 200 euros? Yo algo más. No sé para qué quiero yo 200 euros, ni que fuese yo aquí... Sí, 200 euros me voy a ir yo a tu casa", le contestaba una de las niñas. Ellas se sienten un poco protegidas porque van tres al mismo tiempo, son las 21:00 de la noche, es un barrio con numerosas casas, hay gente que pasea, y no piensan que vaya a suceder nada. Pero, en ese instante, se oye cómo llega un autobús.

Un autobús urbano, de los de color verde, se para enfrente de ellas y se abren las puertas. Las tres niñas creen que, gracias a la aparición del transporte público, se van a montar y se van a librar del individuo que las estaba acosando. Pero todo lo contrario. "¡Para, para! (gritos) ¡Ayuda, por favor! ¡Suéltala! (lloros)", se escuchaba en los audios que mostró Nacho Abad y que puedes escuchar en el fragmento anteriormente adjuntado.