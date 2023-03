El audio del intento de secuestro de unas niñas desata la polémica por la reacción del conductor del bus

Como todos los miércoles, por el estudio de'Herrera en COPE' se pasaNacho Abadpara contar nuevos sucesos que pasan día tras día. En esta ocasión se trata deun intento de secuetro que ha ocurrido en Madrid, de un individuo a una menor en una parada de autobús. Lo más sorprendente de todo esto es que nadie se ha inmutado y nadie ha intentado ayudarle. El periodista Nacho Abad ha conseguido sonidos de esa situación que se produjo la semana pasada a las 21:00 de la noche, en un barrio de la capital.

Tres chicas, en una parada de autobús, y se les acerca un individuo fumando, de pinta extraña, que empieza a hablar con ellas. Y atención porque les empieza a ofrecer cocaína. En los audios se le escucha al hombre preguntarles de dónde son, a lo que ellas le contestan que son de Villaverde. El individuo, con insistencia, les comenta que él vive "al lado" y les dice que están vendiendo coca, y les empieza a ofrecer la sustancia. "¡Y qué quieres que haga, yo no hago nada! ¡Que no quiero! ¿No te entra en la cabeza que no?", se escuchaba a una de las niñas -menores de edad-.

Vídeo



Entonces, les ofrece cocaína como cebo. Al rechazarlo las niñas, el tipo comienza a cambiar de táctica y, esta vez, les quiere dar dinero. 200 euros es la cifra que les dice -se entiende que es por llevársela al piso-: "¿Para qué quiero yo 200 euros? Yo algo más. No sé para qué quiero yo 200 euros, ni que fuese yo aquí... Sí, 200 euros me voy a ir yo a tu casa", le contestaba una de las niñas. Ellas se sienten un poco protegidas porque van tres al mismo tiempo, son las 21:00 de la noche, es un barrio con numerosas casas, hay gente que pasea, y no piensan que vaya a suceder nada. Pero, en ese instante, se oye cómo llega un autobús.

Los gritos de impotencia

Un autobús urbano, de los de color verde, se para enfrente de ellas y se abren las puertas. Las tres niñas creen que, gracias a la aparición del transporte público, se van a montar y se van a librar del individuo que las estaba acosando. Pero todo lo contrario. "¡Para, para! (gritos) ¡Ayuda, por favor! ¡Suéltala! (lloros)", se escuchaba en los audios que ha mostrado Nacho Abad. Gritos y lloros de las niñas pidiendo auxilio por lo que estaban viviendo con ese individuo: un intento de secuestro.

Las niñas intentan entrar a ese autobús, pero el tipo agarra a la que es más chiquitita de las tres e intenta secuestrarla. Entonces, le piden ayuda al conductor del autobús y este no hace nada. Entonces, las tres niñas se bajan del transporte, empujar al acosador, conseguir zafarse de él y empezar a correr enloquecidas llorando. Al final, mientras van corriendo ven un bar y entran. "¡Por favor, nos han intentado secuestrar!", decían nada más entrar. "Lo tengo todo grabado", aseguraban en los audios dentro del bar.

En este caso no hay ninguna duda. Además, hay un vídeo en el que se ve al individuo sus zapatillas, los pantalones -la cara no se le ve-, y se puede apreciar todo lo que ocurre en el intento de secuestro y lo relatado por las niñas en los audios anteriores. A diferencia del conductor del autobús, el del bar avisa a la Policía Nacional y a la Policía Local que se personan allí. A las horas, se detiene al individuo, en la estación de Zarzaquemada (en Leganés). Tras pasar tres días en el calabozo, pasa a disposición judicial, tiene 17 detenciones por delitos como agresión sexual, robo con violencia y desacato a la autoridad. Y el juez, a pesar de todo esto, lo ha dejado en libertad, y más cuando viven en el mismo barrio. Cada vez que pasan por ahí están tan asustadas que tiene que acudir a su encuentro un adulto para acompañarlas.