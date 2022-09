Una experta explica cómo afecta la respiración a tu peso y cómo debe ser para ayudarte a adelgazar

Siéntate, quédate quieto, no hagas nada, solo respira. Este gesto tan sencillo y deseable no es tan normal como puede parecer. El estrés y el ritmo diario hace que no prestemos suficiente atención a la forma en que respiramos. Se nos olvida que una buena respiración es la mejor manera de calmar nuestra mente, relajar el cuerpo, sentirse renovado y mejorar algunas de las funciones de nuestro organismo.

La respiración aporta principalmente oxígeno. "Nutre todo el organismo, sus funciones y llega al nivel celular, que es algo importantísimo, para el presente y de modo preventivo y tiene la capacidad de conectar con nosotros mismos, con la naturaleza y con la vida", explica a COPE. Macarena Miletich, especialista en Entrenamiento Respiratorio y Técnica Vocal.

Macarena Miletich considera que la respiración generalizada y automática es por lo general "demasiado alta", es decir, que respiramos de una forma "bastante regular". "Lo hacemos solo en la zona alta de los pulmones, sin alcanzar el tanto por ciento recomendable de oxígeno en la inhalación del aire respirado".

RESPIRACIÓN DEL CACHORRO

Lo más aconsejable, señala a COPE es "focalizar la respiración en la zona baja del tórax, la denominada respiración diafragmática, lo que la experta califica como "respiración del cachorro", muy visible en nuestras mascotas que nos muestran fácilmente "la zona natural de respiración".

CÓMO AFECTA A NUESTRO PESO

La ansiedad es uno de los factores que inciden más directamente en la forma de respirar. En este caso, "el sistema nervioso parece acelerarse y suele suceder que ingerimos los alimentos a gran velocidad, sin apenas masticar". Es uno de los fenómenos más "contrastados" en relación a la subida de peso.

Otro factor es el emocional, "en donde la necesidad de evasión del problema, nos lleva a respirar poco y comer deprisa y mal".





RESPIRAR BIEN PARA PERDER PESO

Teniendo esto en cuenta, podemos empezar por ejercicios de respiración que promuevan la atención y el foco sobre la respiración: "inhalar despacio, lentamente, observar y promover la forma de entrar el aire en los pulmones e ir aumentando pulsos de respiración (1, 2, 3 - 1, 2, 3, 4,5), son algunas de las recomendaciones generales.

Además, para "reconducir" nuestra respiración, Miletich recomienda varios 'trucos':

.- El primero consiste en "vaciar los pulmones, con un buen soplido".

.- Además podemos tratar de colocar una mano en el esternón, para que no "suba el aire" a esa zona y la otra mano en la zona abdominal, notando el flujo del aire al entrar y salir.

.- El tercer truco pasa por acercarse a la naturaleza, en zonas de árboles y practicar lo que ahora se denomina "baños de bosque", poniendo en práctica los ejercicios que vamos conociendo. "Hay una energía vital esencial que nutre a todos los seres vivos, respirar aire de calidad es un aporte fundamental para nuestro entrenamiento respiratorio".

.- El cuarto no es más que aprovechar los momentos de atardecer -y amanecer-, fijarnos en la línea del horizonte, tranquilamente, y dejar fluir la respiración que estamos entrenando.

Por último recomienda la experta apoyarse en los otros elementos conocidos para recuperar el peso adecuado:

.- Ejercicio moderado y progresivo,

.- Agua de calidad para eliminar toxinas,

.- Dieta adecuada a la situación,

.- Análisis del metabolismo.