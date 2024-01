Una estudiante española de Erasmus explota en TikTok por lo que le pasa con su casero en Italia: "Una factura"

El de la vivienda es un problema global. Encontrar un piso decente a buen precio en una capital con universidad, ya es una pequeña odisea. Hacerlo fuera de España ya es algo que resulta casi imposible. Lejos de casa y sin conocer a nadie, puede acabar siendo complicado para una estudiante española de Erasmus que explota en TikTok.

Estas personas se enfrentan a una etapa que suele durar un año o menos. Son unos meses entre los que se deben sortear varias barreras como es la del piso. Los caseros pueden ver en los extranjeros una forma de ganar más dinero, ya que supone una necesidad mayor.

?? El escandaloso precio de alquiler para vivir en un trastero de 12 metros en Barcelona: "¿Ideal?"



?? Lo cuenta @COPE_Catalunyahttps://t.co/ZGJIjKiiBx — COPE (@COPE) December 1, 2023

Por mucho que cuentes con las ayudas necesarias o con una beca de movilidad, no cubre todas las necesidades del estudiante. Por si fuera poco, todo aquel que ha tenido un piso de alquiler compartido sabe que ha tenido que enfrentarse una o varias veces a una multitud de problemas.

Un incidente con la caldera te puede dejar, en pleno invierno, sin poder ducharte o estudiando con la chaqueta y los guantes puestos. Suele estropearse en el peor momento posible y en general poco hay que hacer, solo esperar que el casero responda para arreglar este problema.

Una estudiante española de Erasmus explota

La estudiante explica en el vídeo que están "de Erasmusen Italia viviendo en una casa de alquiler" y "el 26 de noviembre la caldera petó y murió". También cuenta que llevan "un mes sin caldera" y "el casero tardaba" en arreglársela. Lo único que hizo fue darles "tres calentadores", pero si lo ponen los tres que viven en el piso "peta la luz".

"Encima nos va a llegar una factura de la luz que te cagas", señalan. Han tenido que ducharse en otras casas mientras tanto, a pesar de que el dueño de la casa iba a verlo y estaba informado. "Ya le habíamos pago diciembre entero entonces no podíamos decirle no te pago", señala sobre una de las soluciones que tomar.

Se fueron todas las navidades a casa con la esperanza de que a la vuelta estuviera arreglada la caldera, pero la respuesta en estos días a punto de regresar a Italia ha sido sorprendente: "Chicas, yo no puedo vivir agobiado me habéis estado escribiendo toda la Navidad que qué tal va la caldera y no puedo ir así entonces si queréis iros a buscar otro piso".





Por la dificultad para encontrar piso de alquiler en Italia, el vídeo lo elabora esta usuaria con el objetivo de encontrar "consejo legal": "¿Qué hacemos? ¿No le pagamos?". Aunque tienen un problema y es que el "contrato es hasta agosto". Son muchas las personas en TikTok que han reaccionado a esta historia.

"Una factura"

Los usuarios les recomiendan "pillar un abogado de alli para que medie con el casero la mayoria de veces cuando vais con abogado se toman las cosas más enserio", pero muchos están de acuerdo en "no pagar el mes y pasarle la factura por causa de esa avería".





También hay casos similares: "No creo que pueda hacer nada. Una amiga tuvo un problema similar en Ferrara y fuimos a hablar con los locales, los carabinieri y la policía a ver qué nos decían y que nos aconsejaran". Lo peor de esta situación, ha sido la respuesta del casero que pone los pelos de punta.