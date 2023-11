Vuelve a Valencia tras irse un año de Erasmus y su madre no le quiere recibir: la surrealista razón

La pregunta es obvia: cuando eras joven, ¿llegaste a irte de Erasmus? Ya sabes, ese programa de las universidades que te permite pasar unos meses o un año en una universidad europea, completando tu plan de estudios. Los hay quien deciden irse a Roma, a Varsovia, a París o a Berlín. Cualquier sitio es bueno, porque es toda una experiencia.

Y por si no lo sabías, tenemos que decirte que España es el destino al que más estudiantes europeos quieren venir. De hecho, en 2022, recibió a más de 42.000 alumnos extranjeros. Por debajo está Alemania, con la mitad de estudiantes de los que recibe España, Francia e Italia. Precisamente este país, de una cultura muy parecida a la nuestra, recibe unos cuantos españoles.

Estudiantes como Marieta, que se encuentra haciendo un curso de Erasmus en Bolonia, Italia, y que ha regresado a casa después de estar cursando allí sus estudios, a Valencia. Ojo, porque cuando lo hizo, su madre no quiso recibirla.

Y es que ella llegaba de sorpresa y, por tanto, quiso grabar la reacción de su madre. Se preparó, se puso un trapo en la cabeza para que no la reconociera, y llamó al timbre. Entendemos que su madre decidió, entonces, echar un vistazo por la mirilla de la puerta, y no quiso abrirle en ningún momento. Llamó unas cuantas veces, pero nada.

Presa de la desesperación de que no pudiera abrirle la puerta, decidió destaparse y decirle a su madre, a través de la puerta, "ábreme, mamá", mientras su madre repetía "no, no me interesa". Después del agobio, le dijo repetidas que era ella, Marieta, ante la negativa de su madre de abrirle la puerta. Cuando, en un momento, dijo "mamá, soy yo", la madre volvió a echar un vistazo a la mirilla y vio que se trataba de su hija.

Finalmente, le abrió la puerta, y confesó que había confundido a su hija con una vendedora. Final feliz para esta familia, que no ha podido ocultar la emoción al ver regresar a su hija.

Una estudiante española se muda a Nápoles y alucina por lo que encuentra

Es una joven española que se ha mudado hasta Nápoles para completar su año de Erasmus.

A sus compañeras de piso, le dijo su casero que contarían con un ascensor para subir las maletas. Resultó ser mentira. Lo que se encontraron al llegar al portal (y al edificio en cuestión) fue algo más bien distinto. Se 'toparon' con una circunstancia que es imposible de ver en pleno siglo XXI en un bloque de pisos.

En el centro de las escaleras había una cuerda que tenía una función: enganchar las maletas, el equipaje, o la bolsa que se quisiera subir hacia arriba. El proceso no ha dejado indiferente y se ha convertido en viral en TikTok.





Otra chica, que también se marchó de Erasmus a esta ciudad italiana, compartió un truco para evitar facturar la maleta. Logró ahorrar 50 euros porque su madre le mando las maletas por una aplicación de compraventa de ropa.

"Es lo más barato, en otros sitios me cobrarían 50 euros. Me han cobrado seis euros por esto y me devuelven un euro", cuenta la tiktoker Laura, quien ha compartido su truco para que los estudiantes alrededor del mundo no tengan que gastar dinero en facturar una maleta.

Los mejores consejos para irte de Erasmus

Asume que vas a estar solo: Y ello conlleva sensaciones negativas, como la nostalgia de casa, de tu país, pero también muy positivas: el crecimiento personal que tú mismo te vas a labrar, el saber llevar solo tu día a día... Los momentos de morriña llegarán, pero serán más en calidad y cantidad las vivencias buenas.

Lleva menos abrigo en la maleta y más comida española: Habitualmente los estudiantes de nuestro país que se van de Erasmus vivirán en sitios más fríos. Que eso no sea un problema: en Europa hay calefacción. Llévate el abrigo necesario, no más, y completa la maleta con el material que de verdad vas a echar de menos: aceite de oliva, jamón, un buen tupper congelado de tu madre...

Los meses que vas a vivir en un país distinto con la beca Erasmus ???? suponen un aluvión de vivencias. Sigue los consejos de @MiguelPalazon pero, sobre todo, disfruta de cada minuto de tu estancia en el extranjero https://t.co/QMehnJsXNg — COPE (@COPE) September 9, 2018

Quieras o no, aprenderás algo sobre gestionar tu dinero: las becas Erasmus conllevan entre 300 y 400 euros. Además, cada comunidad autónoma aporta más o menos, también hay becas gubernamentales... Sea como sea, en algunos países vivirás con lo justo en el bolsillo, así que seguramente no te quedará opción que aprender a apañarte.

Y, por último, ten paciencia con la burocracia: Sí, vas a pasártelo muy bien (aunque hay excepciones), pero una vez llegas a tu destino tendrás que hacer el dichoso papeleo.