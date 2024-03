Una española que trabaja en una cárcel de Estados Unidos desvela lo qué le hacen los presos: "Van al hoyo"

Estados Unidos es el país con mayor número de presos del mundo y con mayor proporción de su población encarcelada. Hay muchos mitos sobre las cárceles de este país, como en las de España, y una criminóloga española que ha trabajado como funcionaria de prisiones allí explica lo que le pasa con las personas encarceladas en un vídeo de TikTok.

La guerra contra las drogas que declaró Estados Unidos en los años 80 supuso un cambio drástico en la manera en que se persiguen desde entonces los delitos y las penas que aplica la justicia a los condenados. Las autoridades estatales confiasen cada vez más en contratos con cárceles privadas donde alojar a una población en constante crecimiento.

Según la organización The Sentencing Project, las empresas de prisiones, cuyo negocio mueve 2.900 millones de dólares al año, aumentaron aún más su influencia gracias a los centros de detención de inmigrantes indocumentados. Esto supuso que surgieran muchas series que explicaban la vida en estos centros como Prision Break u Orange is the New Black.

Todos hemos escuchado historias sobre la cárcel. Fugas, peleas, el economato, guardias corruptos... un sinfín de cosas que si no has estado dentro nunca sabrás si son verdad o pura ficción. La curiosidad por este lugar atrae a muchos que lo único que pueden hacer es conformarse con series.

Una cárcel de Estados Unidos

Estados Unidos es el país con más presos del mundo. Actualmente, 2,2 millones de personas están entre rejas en cárceles cuyo sistema penitenciario ha sido objeto de polémicas en múltiples ocasiones. Al contrario que en España, el sistema judicial y penitenciario de la primera potencia mundial está más enfocado a castigar al criminal que a garantizar su reinserción.

Lo primero que debes saber es que las cárceles americanas no son iguales a las españolas, sobre todo en lo que se refiere a los baños. En nuestro país no hay duchas colectivas y, en los extraños casos en las que las instalaciones las mantienen así, prácticamente no se usan.

Las historias que llegan desde allí son muy cruentas. Un viernes de septiembre de 2017 en la prisión Bibb dos reclusos apuñalaron a otro, quien murió desangrado en el piso. Ese mismo día, en la cárcel de Staton, también un hombre fue apuñalado tantas veces que debió ser llevado en helicóptero a un hospital.





El sábado, en la cárcel de Elmore, un prisionero fue golpeado gravemente por otros cuatro. Pero el domingo fue el día más violento: un prisionero que dormía en su celda de St. Clair fue golpeado con un calcetín lleno de candados metálicos, por lo que fue llevado gravemente herido a un hospital.

Una española que trabaja en una cárcel desvela lo qué le hacen los presos

Con este panorama, María no tuvo ningún temor en abordar una aventura en una de esas prisiones trabajando como funcionaria para completar su formación como criminóloga. En un vídeo de TikTok explica varias situaciones con las que se ha encontrado mientras ejercía estas funciones en Estados Unidos.

Son varias las que llaman la atención a los usuarios que han visto esta publicación, que son muchos y que acumulan muchas reacciones a lo que escuchan. Son muchas las que escriben en los comentarios que se enamorarían, algo que escandaliza a una de ellas: "¿Habéis pensado en pedir ayuda urgente?".