Así es la vida en el módulo 11 de la cárcel de Córdoba: historias de discapacidad y trastorno mental

Raúl, Adrián, David, Sergio y José acaban de salir de una reunión con el fiscal delegado especializado en Discapacidad en Andalucía, Fernando Santos Urbaneja, que se afana en explicarles cómo funciona la ley, qué va a pasar con ellos y cómo está trabajando por mejorar sus derechos. Cuando Yolanda González, directora del centro penitenciario, les indica hacia dónde ir, admiten que les hace ilusión este reportaje, pero que están "algo nerviosos".

Maripaz, trabajadora social en la cárcel de Córdoba, les pregunta uno a uno sus nombres para que se puedan trasladar a este texto: "¿Queréis decir el vuestro o elegir otro?". Algunos dan el suyo, otros se lo inventan. "¿Adrián es como te has querido llamar toda la vida, eh?", bromean. La mesa redonda les está esperando en el centro sociocultural de la cárcel, donde se representan obras de teatro producidas por los presos.

"A los presos con discapacidad se les suele juzgar como si tuvieran plenas facultades, es injusto" En el centro penitenciario de Córdoba hay 132 personas con discapacidad psíquica y 50 con trastorno mental grave I Representan el 14% del total de los reclusos Laura GarcíaCórdoba 28 nov 2023 - 10:31





El espacio es colorido, parece un pasillo de colegio. Y en cierto modo lo es, porque hasta allí se trasladan varios profesores cada semana para dar clase a los internos en niveles diversos. Fuera de ese espacio, la cárcel empieza a parecerse más a la ficción: módulos grises de hormigón, altos, y amplias ventanas con rejas.





El día a día de un enfermo mental en la cárcel

Raúl tiene trastorno mental grave, venía de vivir en la calle, de consumir estupefacientes. Muestra su foto el día que entró en el centro penitenciario, en esa imagen está mucho más deteriorado, no parece él porque, ahora, ha recuperado vitalidad. No obstante, ha perdido la conexión con su familia. "Yo me lo busqué, acabé cayendo en el último escalón y ahora podría estar bajo tierra. Quiero pensar que ahí fuera aún hay algo bueno para mí... si yo quiero, claro. Tengo fuerza para volver a empezar", relata.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Adrián llegó a España en 2004, venía de Rumanía para ver a una de sus hermanas y acabó quedándose en España. Tiene esquizofrenia paranoide y ahora se encarga de organizar la cocina en el módulo de máximo respeto. "Allí es donde nos llevan si nuestra evolución es buena. Yo me encargo de que no haya problemas y gestiono la comida. Siempre hay algún rifirrafe por ver quién se lleva una parte más grande, pero yo les explico que nadie se va a quedar sin comer y que las raciones son iguales para todos", cuenta.

ESCUCHA AQUÍ EL REPORTAJE COMPLETO EN COPE CÓRDOBA

José, por su parte, tiene inteligencia límite. Su función es acompañar a enfermos mentales, pero también trabaja de panadero. "Lo más difícil de todo esto es asumir tu condena, el tiempo que te queda aquí. Luego no es tan horrible como te lo imaginas o como tú creas tu imagen mental antes de entrar aquí, pero es complicado el día a día, claro", espeta.

David tiene discapacidad intelectual, su función en el módulo 11, el especial para personas con enfermedades mentales, es organizar, acompañar, acoger a los nuevos presos. "Me gusta mucho hablar con las personas, creo que porque me encantan los animales y eso lo traslado a mis relaciones humanas. Yo me encargo de enseñarles los módulos, de dirigir a los nuevos presos", especifica.

El último, Sergio, es interno de acompañamiento en el módulo de enfermería, se encarga del taller ocupacional. A excepción de él, los demás forman parte de los 132 internos con discapacidad psíquica y 50 con trastorno mental grave que se encuentran en la cárcel cordobesa, todos ellos representan el 14% del total de los presos.



Quienes trabajan con ellos lo tienen claro: no deberían estar ahí. "Antes de entrar en prisión, el sistema ha fallado para ellos. No ha habido recursos, entran en la cárcel, hacemos un trabajo con ellos... y tienen que volver fuera. Cuando salen, tampoco hay recursos. Hay que ahorrar, siempre que se pueda, la cárcel a estas personas, porque queda una experiencia de vida y un desgaste muy fuerte. Si nosotros podemos trabajar por ellos, desde fuera también se puede", explica Maripaz.. "Lo que nos falla es lo que ocurre cuando están fuera, el sistema falla y las familias explotan. La palabra clave es seguimiento. En la cárcel se tiene, claro, porque no pueden salir, pero hace falta fuera. La atención domiciliaria, prevista en la Ley General de Sanidad, es la que aún no se ha desarrollado", añade el fiscal.





Procedimiento judicial

Ocurren los hechos delictivos, se les detiene, se les traslada al juzgado de guardia, se firma la conformidad entre abogado y fiscal porque eso se premia y se reduce un tercio de la pena. Sin juicio, solo mediante escrito, es posible llegar a una sentencia que puede derivar en ese mismo momento a la prisión. Muchas de las personas con discapacidad o trastornos que hay en la cárcel no han visto al juez y al fiscal nunca, ni siquiera ha habido juicio contra ellos. Lo explica a COPE el fiscal semanas antes de volvernos a ver en la cárcel. Por eso estamos aquí.

Adrián y David lo confirman, lo han vivido: "Me dijeron que firmara rápido, apenas veía nada porque tampoco llevaba gafas, me quedé en shock", explica Adrián, y añade David que "la enfermedad me la diagnosticaron después, ya en prisión. Se lo dije a mi abogado y me dijo que reabrir el caso probablemente no solo no me beneficiaría, sino que acabaría en un hospital psiquiátrico, y eso no lo quiero, estoy evolucionando bien", dice David.





El 86% de los delitos que se le imputan a estas personas son de malos tratos familiares "en una situación tensa y explosiva, fruto casi siempre por la falta de tratamiento"; o de malos tratos a la Policía. La ley de enjuiciamiento criminal vigente es de 1882, aún se espera una reforma que cambie la situación.

Y es que, la realidad, es que la mayoría de casos de trastorno mental se diagnostican, precisamente, en la cárcel. Yolanda González, directora del centro penitenciario, así lo asegura, y añade que "además, existe una coordinación magnífica con el área de salud mental del Hospital Reina Sofía, del que recibimos regularmente la visita de una psiquiatra".





El programa Paiem, atención especializada en la cárcel a enfermos mentales

Solo un cuarto de las cárceles de España tienen en funcionamiento el Programa de Atención Integral al Enfermo Mental (Paiem). Córdoba es una de ellas. El programa lo fomenta la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias en todo el territorio nacional, pero se está implantando de forma progresiva.

Ocurre porque el número de personas con trastornos y discapacidad en las cárceles españolas cada vez es más elevado porque solo hay dos centros psiquiátricos en España, uno en Sevilla y otro en Alicante. Gracias a este sistema, los internos están monitorizados constantemente en el módulo 11, el especializado para ellos, y el módulo de enfermería, donde conviven enfermos crónicos, personas mayores y enfermos mentales graves. El control de sus tratamientos es mucho más eficaz allí.

Concepción Puertas, médica especialista en la cárcel de Córdoba, afirma que existe un sistema de control, el TDO (Tratamiento Directamente Observado). Es la manera de asegurarse de que el interno se toma la medicación "mano a mano". "A pesar de que nosotros no podemos obligar a nadie a tomarse la medicación, gracias a este sistema podemos saber cuándo no la toman y analizar qué le está ocurriendo al interno", especifica.

En el módulo 11, casi todas las celdas están compartidas por un enfermo psíquico y un interno de acompañamiento. La intención de los trabajadores del sistema Paiem, los funcionarios de prisiones, dirección y fiscalía, es la de trabajar para que los internos salgan mejores de lo que entraron. Acompañarlos, darle garantías, y que los problemas psíquicos no se traten en la cárcel ni en los juzgados: que se haga una reforma integral del sistema.