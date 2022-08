Una clienta pide un zumo de naranja en un bar y lo que le sirven la deja sin palabras: "He pegado un trago"

La red social Twitter es, a menudo, utilizada por los usuarios para informarse y compartir opiniones. Al mismo tiempo, la plataforma se ha convertido en un portal donde poder denunciar situaciones divertidas, otras sorprendentes o incluso desagradables que le han ocurrido a los usuarios.

Es habitual encontrar tuits que se hacen virales en lo que se expone la situación vivida en un bar o restaurantes. En muchos casos, lo irónico de la situación está en una cuenta desorbitada o en un cobro inesperado. En otras, lo reseñable es la atención de los camareros, mientras que también pueden verse en redes denuncias por productos en mal estado.

Una clienta pide un vaso de agua en un bar y se vuelve viral por la inesperada respuesta del camarero Desde el mes de abril, bares y restaurantes tienen la obligación "ofrecer siempre a los consumidores" la posibilidad de "consumo de agua no envasada de manera gratuita" Redacción DigitalMadrid 17 ago 2022 - 05:40

En este caso, una clienta, Andrea, se ha hecho viral al compartir lo que le ha ocurrido al pedir un zumo de naranja en un bar. Cuando se lo han servido, ha ido a beberlo y al darle un trago ha notado que parecía tener pulpa. Cuál ha sido su sorpresa al descubrir que, nada más lejos de la realidad, el vaso con zumo tenía gusanos, como se puede ver en las dos imágenes que ha añadido al tuit, ilustrando lo ocurrido.

En apenas unas horas su publicación en la red social ha recibido más de 50.000 'me gusta' y cientos de respuestas. Muchas de ellas provenían de personas que habían trabajado en bares o restaurantes y que señalaban la mala limpieza que se hace de los exprimidores en muchos establecimientos. Sin embargo, ha habido otros usuarios que han tirado de humor, apuntando a la cantidad de 'vitaminas' que contenía el vaso.

Pero la historia no termina aquí, en el bar donde ha acudido Andrea han intentado cobrarle el zumo, algo que ella misma ha tenido que impedir. "También ha sido gracioso que me lo pretendían cobrar, he sido yo quien ha revisado la cuenta y les ha dicho que me lo quitasen", ha explicado en Twitter, junto a una foto de la cuenta en la que aparecía incluido.





Pide una cerveza con limón en un bar de Portugal y se queda a cuadros con lo que le sirven

Hace unos meses, una clienta vivió una situación insólita al pedir, en este caso, una cerveza con limón en un bar de Portugal, lo que no se esperaba esta española es que le sirvieran esta bebida... y de esta forma. "Pues nos hemos pedido una cerveza con limón en Portugal y la camarera nos ha aparecido con esto", ha escrito la usuaria de Twitter. En la fotografía se puede apreciar, sobre la mesa de una terraza, una sencilla copa de cerveza. Aparte, y sobre un plato pequeño, una rodaja de limón.