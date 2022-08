Un restaurante de Marbella cuelga un cartel en su puerta y se vuelve viral por lo que escriben ahí: "Un año"

Los establecimientos del sector hostelero publican sus ofertas laborales, normalmente, a través de carteles que se cuelgan en el escaparate de los bares. Y lo descubrimos gracias a la originalidad y el ingenio de muchos de ellos. Además, que se publiquen en Twitter nos permiten conocer historias como la que vamos a contar aquí.

Este es el cartel que ha colocado en su puerta un restaurante de Marbella. "Llevamos un año buscando camareros, ayudantes de cocina y parrilleros. Pagamos por encima del convenio. Y no aparece nadie. Sin embargo, tenemos a más de tres millones de parados cobrando el subsidio (10.000 en Marbella y 5.000 en Estepona)". Además, añadía que "203.000 personas cobrando el ingreso mínimo vital. Vergüenza nacional".





El tuit en cuestión ya alcanza más de 800 retuits y 4.800 'likes'. Y subiendo. De hecho, también ha generado comentarios de todo tipo a través de redes sociales. "Esto se acabaría si hubieran políticos con la valentía necesaria", "mejor que lo anuncien", "así se entiende mejor" son algunos de los mensajes que comentaban este post o "como para ir a dejar el currículum", ironiza otro tuitero. Así, se producía un debate en Twitter de gente que apoyaba al dueño del local y a otros que no comprendían ni estaban conformes con su reflexión.

"Qué fuerte y real": un cartel en una consulta se hace viral tras destapar lo que pasa en la sanidad pública

Hablando de carteles, recordamos el que apareció en una consulta. El tuitero Jemo Cruz mostró un cartel de una sala de espera de una consulta médica. En él se puede leer: "Ayer faltaron a la consulta 11 pacientes. Si hubieran anulado la cita, ustedes podría haber sido atendidos antes. La Sanidad es responsabilidad de todos. Colabora". Sobre estas líneas se puede leer el escueto comentario del tuitero: "Qué fuerte y real".





Sin embargo, no todos consideran que sea ni tan fuerte ni tan real y han apuntado que parte de la culpa de lo sucede es del propio centro de salud. Así lo han querido manifestar los usuarios con comentarios en Twitter a raíz de este cartel. Sobre todo, aquellos que hablan de que las citas que se dan son para tanto tiempo vista, que puede que uno ya haya dejado de tener ese problema de salud o que le sea imposible acudir. "Me dieron turno a fin de noviembre para el 10 de marzo, clínica privada. El dia anterior me mandan recordatorio por SMS, no podia ir.

Respondo el mensaje diciendo que necesito reprogramar el turno y nada, llame y nada. Ni cancelar el turno es fácil", se queja amargamente una de esas miles de personas que se han sumado al hilo. Con más sarcasmo, hay otro que se manifiesta así: "Les dieron cita en 2017 y en 2022 ya no se acordaban que tenían cita". Y hay alguien, de quien mostramos abajo su texto, que da una respuesta que está entre las más aplaudidas. Otro ejemplo más del gran poder que tienen las redes sociales para generar debate y opiniones diversas.