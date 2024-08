Una argentina sorprende a sus seguidores al contar qué tres productos son muy baratos en España

Adaptarse a otro país pasa por conocer los precios y costumbres del nuevo lugar de residencia. Las redes sociales son una vía muy útil y de fácil acceso a nuevas culturas. En este sentido, y gracias a las redes sociales, los creadores de contenido se dedican a compartir sus experiencias y conocimientos sobre todo lo que prueban y hacen allá donde van.

En la mayoría de aspectos, ya sea por su diversidad cultural, por su clima, su gente, su turismo, su estilo de vida o por su gastronomía en este caso, vivir en España tiene algo de privilegio si lo comparamos con otros pasíses. Pero, sin duda y como ya he dicho antes, una de las mayores ventajas del país es la gastronomía. España es un país muy rico en este aspecto y no tiene nada que envidiar a otros países que no tienen tanto acceso ni facilidad auna dieta mediterránea. De la misma manera, gozamos de una economía más o menos estable que nos permite adquirir productos de alimentación a un buen precio, mientras que en otros países los precios de los productos son desorvitados.





Productos para millonarios

Hay muchos lugares en el mundo en los que los precios son muy diferentes a los de España, pero vamos a centrarnos en Argentina. Allí, los precios de los productos que podemos encontrar en cualquier supermercado son mucho más altos que los precios en los supermercados españoles, hasta son considerados como "de millonarios". Esto lo hemos podido saber gracias a la influencer Agos Menéndez, que gracias a un vídeo que ha subido a TikTok (@agosmenendez) hemos podido ver la diferencias de precios de algunos productos entre el país argentino y el español.

Uno de los productos a los que se refiere en el vídeo es al aguacate. "En primer lugar, los aguacates no son nada accesibles", explica la influencer. "No los podría desayunar todos los días como lo hago en España, que los tomo con una tostada y un huevo". Insiste Agos ante la gran diferencia de precio que hay en los supermercados entre el aguacate en España y en Argentina.





¿Hay tanta diferencia de precio?

Otro de los prductos que hace referencia en el vídeo es el arroz basmati. Este es un producto que seguramente sea poco conocico en España, pero que áun así la gente lo suele utilizar mucho. Este arroz es originario de la cocina india, pero como dice la influencer, también tiene un precio desorvitado en Argentina: "Vale hasta tres veces más que el arroz normal en Argentina". "Nunca lo compré allí, y cuando llegué a España me recomendaron hacerlo porque ni se pega ni se pasa", asegura Menéndez ante su sorpresa al ver que este arroz, que en teoría es mejor, vale practicamente lo mismo que el arroz convencional.





El último alimento es el salmón. Un pescado que, según la influencer argentina, nadie consume en su país natal. "No conozco a nadie literalmente que coma salmón, hay que tener mucho dinero", dice Agos. "En España, el pescado sale caro, pero te lo puedes permitir. En filetes o envasado como salmón ahumado es más o menos accesible,que por lo que estuve mirando cuesta entre cinco y seis euros. En Argentina es imposible" Tras la publicación, el vídeo ha tenido cientos y cientos de comentarios por parte de los usuarios. Alguno de estos comentarios es en contra de lo que dice la propia influencer, ya que piensan que el arroz basmati no está tan barato: "¿Qué arroz basmati compras tú que vale igual que el normal? Si está el normal por 1,35 euros y el basmati por 3 euros", y otros arremeten contra ella diciendo que el salmón si es caro: "El salmón es super caro en España".