Una argentina responde claro a quienes le critican desde su país por hablar español de España: "Un respiro"

Son muchas las personas del mundo que al cumplir una determinada edad deciden cambiar de sitio donde vivir, lo que conlleva mudarse a otro país. Nada más llegar a ese nuevo lugar, tienes que acostumbrarte a él y descubrir también que son muchas las cosas que te gustarán o no del mismo. Todos estos problemas, más conocidos como choques culturales, suelen dar que hablar cuando el usuario afectado lo cuenta en una red social. Últimamente la más utilizada para ello es Tik Tok, en la que si consigues un gran número de visualizaciones y compartidos, llegues a hacerte viral.

Esto es lo que le ha sucedido a una influencer argentina, Camille Nieves, que se ha encargado de subir un vídeo a Tik Tok para tratar de mandar un mensaje a todas aquellas personas que la critican por hablar español de españa y no tener casi el acento argentino propio de su país.

"Denme un respiro, amigos"

La creadora de contenido empezaba argumentando que algo que jamás va a terminar de entender de Argentina es que "si viene un yanqui y empieza a decir "¡Eh, boludo, boludo!", todos aplaudimos, es un genio, lo mejor que hay en el planeta Tierra". Después, se ha terminado quejando de que ella, que ha nacido en Buenos Aires y se trasladó a nuestro país hace ya cinco años, sigue hablando en argentino y que si se le ocurre decir una palabra en español "ya soy una vende patria". Es por ello por lo que espetaba a los demás espectadores lo siguiente: "Denme un respiro, amigos", argumentando que vive en España y que lógicamente está diciendo palabras del país en el que se encuentra.





Camille Nieves terminaba diciendo que esto es algo que le gusta y que si siguiese viviendo en su país natal, ¿cuál sería el problema? "¿Sabías que cuándo señalas, te señalas a ti mismo?", preguntaba. El vídeo cuenta ya con 40.000 reproducciones y más de 1.600 'me gusta'.

"Harta de pagar 200 euros"

No es la primera vez que una persona utiliza Tik Tok para tratar de expresar su descontento con cualquier situación que ha vivido. Este fue el caso hace unos meses de otra joven argentina, Abril Bruzzese, que subió un vídeo a esta red social para criticar los precios de las cosas en España. A través de una pequeña lista de varios puntos explicaba qué cosas hace cuando vuelve a su país. Lo anecdótico viene cuando llega a la mitad y expresa que "estoy harta de pagar 200 euros de peluquería en España" para añadir que ya en Argentina va a la peluquería y se realiza todos los tratamientos estéticos.

Para terminar comentaba que allí utiliza el coche de sus padres para desplazarse y no el autobús como en nuestro país. Además, daba detalle a sus seguidores de que en pocos días regresaría a Argentina, por lo que ya estaba pensando "en todo lo que voy a comer y todos los retoques estéticos que me voy a hacer que no me puedo hacer en España". Como no podía ser de otra manera, son muchos los comentarios que han surgido a raíz del vídeo y que hacen referencia a si piensa en volver a su país con Milei como presidente o de personas que se identifican con ella.