Una argentina que vive en España va a la universidad y alucina por lo que ve en plena clase: "Maleducado"

Los choques culturales son muy frecuentes. Bien por viaje o por estudios, cuando nos desplazamos a otro país siempre hay algo que nos sorprende.

En este caso, la protagonista de la historia es una joven argentina que vive en España. A través de su canal de TikTok, ha contado algo que le ha llamado la atención y que ha presenciado en una clase de universidad. Insistía en que no es habitual verlo en América Latina.

El país que existió entre España y Portugal hace tres siglos: Está en Galicia y puedes visitarlo En 1800, un microestado llegó a formarse en una parte de Galicia que no pertenecía ni a España y Portugal y que contaba con una historia propia. Puedes visitarlo Redacción Digital 09 mar 2024 - 16:57

"Son muy directos", aseguraba, haciendo referencia a los españoles con los que ha tratado. "Es una cosa directa de que, para nosotros, argentinos o latinos, lo vemos como maleducado. Nosotros disfrazamos siempre o queremos ponerle una fiesta a la oración que le damos".





Para entender mejor estas premisas, ha querido poner un ejemplo concreto: "Algo que me sorprende una barbaridad es que yo estoy cursando en la facultad y la gente de origen español dicen 'pero este tema es una mierda' o 'esto ya lo vimos' y como que todo el tiempo lo refutan o lo cuestionan".

Por último, incidía en que, si eso ocurre en Argentina, "ese profesor no te aprueba más en tu vida. No es algo que esté ni bien ni mal, es algo que a mí me sorprende porque no estoy acostumbrada".

Descubre qué fue lo que le sorprendió a un argentino en un supermercado español

Esta joven, a través de redes sociales, contaba lo que le sorprendía de los españoles. El estilo directo que teníamos al comunicarse al presenciar una clase de universidad.

En este caso, un chico (también argentino), acudía a un supermercado en nuestro país y relataba lo que más le llamaba la atención: que muchos de los productos llevan alarmas.

"¿España se está pareciendo a Argentina?", es la pregunta que hacía el joven antes de comenzar su vídeo. Nada más comenzar, explica que en una ocasión hace dos años, cuando aún vivía en Argentina, se sorprendió por el mero hecho de que las latas de atún tuvieran alarmas. Algo que, ha dicho, también les ha sucedido en España.





"Estamos en el mercado, acá en España y fue como un déjà vu porque encontramos diversos productos con alarmas en los supermercados de España", indicó el joven en el vídeo.

Así se disponía a grabar diversos productos que contaban con este tipo de dispositivos de seguridad: latas de atún, cepillos de dientes, pasta de dientes, enjuagues bucales, desodorantes e incluso jabones y detergentes para lavar la ropa.

"Algo que nos voló la cabeza es ver los enlatados como por ejemplo pulpitos, calamares, sardinas protegidos con dispositivos de seguridad", continúa el vídeo.

Así, el joven alegó que comenzó a investigar del porqué ocurría esto. "Hay varias noticias afirmando que se añadieron alarmas a los productos debido a los hurtos, ya que hubo un aumento en la canasta básica y los consumidores no quieren asumir ese costo", añadía. Sin embargo, aclaró que esto "no sucede en todo el país, sino en determinadas zonas".

Un vídeo que, por cierto, desmentían muchos españoles a través de los comentarios, alegando que esto realmente no ocurre en España. O por lo menos, no de forma generalizada.

"Hace 45 años que vivo en España y jamás he visto eso", "es un caso puntual de alguna zona o barrio", "es muy raro, en la mayoría no hacen esas cosas" o "yo nunca los he visto así" son solo algunos de los muchos comentarios que recibía este vídeo. El debate, sea como fuere, se produjo, y pone de manifiesto lo que decíamos al comienzo de esta noticia: que los choques culturales existen.