El truco en tu móvil que no sabías que te ayuda a saber si te has echado bien la crema solar: evitas quemarte

Ya hemos entrado de lleno en el verano, y muchos de nosotros nos vamos a la playa o a otros lugares para tomarnos esas merecidas vacaciones. El sol, el mar, la montaña, la piscina... Son algunas de las muchas situaciones en las que nos tenemos que aplicar protector solar para evitar quemarnos. Pero, muchas veces, por no decir la mayoría, nos echamos crema solar sin saber exactamente la cantidad que necesitamos.

Para solucionar este problema, Apple ha creado una nueva función para sus teléfonos móviles, los iPhones, para ayudarnos a saber si nos hemos aplicado bien la crema solar y también con otra funcionalidad que nos dirá si necesitamos echarnos protector y hasta qué hora. Todo para que podamos estar protegidos contra las enfermedades que puede causar estar expuestos al sol y para que tengamos una piel saludable a lo largo de los años.





Nuevo truco del iPhone

En estos últimos días, se ha hecho viral en las redes sociales esta nueva opción del iPhone, que te permite saber si te has echado bien la crema solar por el cuerpo. Por lo que una buena distribución del protector es esencial para estar bien protegido contra los rayos del sol, por ello, si hay alguna zona en la que no te has echado o simplemente, no te has echado suficiente, este truco te permitirá ver los lugares del cuerpo en los que necesitas ponerte más crema.

Lo que primero debes hacer es buscar en tu iPhone la aplicación Lupa. Una vez estes ya dentro, tendrás que pulsar el icóno de los fltros donde deberás escoger uno que se llama 'Invertido'. Esta función del iPhone es un "efecto colateral", es decir, no se trata de una característica como tal enfocada a la protección de la piel. De hecho, este truco sirve si aplicas una buena cantidad de crema, aunque por otro lado es lo que recomiendan los dermatólogos, los cuales advierten que usamos mucha menos protección de la indicada.





¿Cúando nos tenemos que echar crema solar?

A parte de este truco, el iPhone también tiene otras funciones que son muy buenas para poder usar este verano. Más allá de la aplicación del Tiempo, donde te indica la temperatura, si va a llover o si va a hacer calor o frío, tiene otras funcionalidades muy completas e interesantes que te ayudarán según la época del año en la que estés.





Además de saber la cantidad de crema solar que nos tenemos que echar, es muy importante conocer el índice UV. Esta función de la aplicación Tiempo, te permitirá saber a partir de qué hora nos tenemos que poner crema solar. Para saberlo, deberás accerder a esta aplicación, desplazarte hasta la parte de abajo y fijarte en el índice UV. Una vez que lo hayas pulsado, podrás ver la curva y la hora en la que deberías aplicarte protector solar. Si está entre los niveles cero y tres, podrás salir a la calle sin protector solar, pero en el momento que supere el cuarto nivel y se vaya acercando al duodécimo, será más necesario para evitar el envejecimiento de la piel o el cáncer.