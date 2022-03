El truco imbatible para limpiar y desinfectar el microondas por dentro: lo tienes todo en casa

El microondas es uno de los pequeños electrodomésticos más utilizados en cualquier cocina española que se precie. No obstante, su uso cotidiano también provoca que sea uno de los que acumula más suciedad, mal olor y grasa. ¿Estás harto de limpiarlo a fondo y que no haya forma de limpiarlo adecuadamente? Hay varios trucos que van a venirte genial, ya que, al igual que el horno, el microondas puede limpiarse de un modo económico y... ¡sencillo!

Únicamente necesitas limón y una bayeta o paño que no suelte pelusas. Según cuenta el portal hogarmania.com, uno de los trucos más recurrentes es limpiar este pequeño electrodoméstico con agua y limón. Y en unos sencillos pasos. El primero. Coloca en un bol de cristal una taza y media de agua y procura que el bol no esté muy lleno. Después, corta un limón por la mitad y añade una parte al bol, aunque otra alternativa es que directamente exprimas esta fruta y lo añadas al agua. Si tienes bicarbonato de sodio, añade una cucharadita azucarera al bol e introdúcelo con el limón en el microondas.









A partir de aquí, debes calentarlo a máxima potencia durante unos cinco minutos o, por lo menos, hasta que el vapor que se genera de la mezcla haya empañado todas las paredes del microondas. Cuando transcurra el tiempo, retira el bol y hazlo con todo el cuidado para no quemarte y no olvides retirar también el plato del microondas.

Por último, con una bayeta empieza a limpiar el interior de este pequeño electrodoméstico. Casi de inmediato, notarás como la suciedad es más sencilla de retirar. Puedes utilizar papel de cocinar para secar el interior y... ¡listo! En apenas unos minutos, tendrás el microondas como nuevo. Si también deseas limpiar a fondo el plato del microondas, puedes dejarlo a remojo en una disolución de agua caliente con vinagre blanco o jabón de lavavajillas.

Lo ideal es que limpies el microondas después de cada uso. Así, te aseguras una buena higiene en tu hogar y de que la comida que calientes se realice en un electrodoméstico limpio.

Chispas, explosiones o quemaduras: los alimentos que jamás debes calentar en el microondas

Al hilo de estos trucos que te hemos dado para limpiar adecuadamente el microondas, debes saber qué alimentos no puedes calentar en este electrodoméstico. Lo primero que tenemos que quitarnos de la cabeza es que el microondas sirve para cocer un huevo cuando todavía tiene la cáscara. Y es que, al acumularse el vapor dentro del huevo, puede provocar que este explote, con la complicada situación que se queda para limpiarlo todo después. Eso sí, podemos echar mano de recipientes especiales para que esto no pase, por lo que no podemos desechar completamente esta opción.





Algo similar ocurre con las salsas de tomate. Se trata, seguramente, de algo que más de una persona habrá experimentado en algún momento: la salsa crea pompas y mancha la tapa o las paredes del electrodoméstico. Esto es por el espesor especial que no deja filtrar ni el calor ni el vapor. También debemos tener cuidado con las uvas que pueden producir chispas. Por ello, ya sabes. Mucho cuidado con el uso de este pequeño electrodoméstico para no provocar desastres mayores.

