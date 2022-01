El truco infalible para eliminar las manchas amarillas de colchones y almohadas: lo tienes en casa

La limpieza de un hogar es la primera imagen que das a una persona cuando alguien entra a tu casa. Cuando recibimos visitas lo primero en que pensamos es en tener impolutas las zonas y superficies que están más a la vista: las mesas, los muebles, el suelo, etc.

Sin embargo, el mobiliario que a simple vista no pueden ver esas personas tendemos a dejarlo un poco de lado. En muchas ocasiones este es el caso de los colchones o las almohadas. Aproximadamente un tercio de tu vida la pasas en tu cama y por tanto el colchón es una parte muy importante en tu día a día. Con el uso, es frecuente que aparezcan manchas amarillas debido al roce que muchas veces no se les pone remedio porque al tener sábanas encima no se pueden ver, aunque en ocasiones pueden provocar olores.





El paso de los meses hace que estas manchas cada vez sean más difíciles de sacar y, aunque el colchón este en buen estado, hace que parezca que está desgastado. Desde COPE.es os mostramos un truco casero infalible para eliminar de las superficies como colchones o almohadas ese tipo de manchas con productos que todos tenemos en casa y sin que requiera un gran esfuerzo.

Solo necesitarás agua oxigenada y lavavajillas

Para dejar como nuevas estas superficies solo necesitarás agua oxigenada y detergente para lavar platos. Con estos dos productos, realiza una mezcla en un bote con un spray para poder rociar el colchón o la almohada con esta. Aplica este líquido sobre toda la superficie y deja que actúe entre cinco y diez minutos. Para mejores resultados, utiliza un cepillo para frotar el colchón o la almohada mientras actúa el líquido. Una vez que ya ha tenido efecto la mezcla, coge papel y retira el excedente apretando ligeramente para que el material expulse el líquido.





Con este truco rápido y económico podrás tener tu colchón como nuevo, pero los efectos no son para siempre. El continuo uso del colchón o la almohada provocará que con el paso del tiempo vuelvan a surgir estas manchas amarillas y marrones, por lo que conviene realizar una tarea de mantenimiento cada cierto tiempo para que no se vuelva a la misma situación y el problema de las manchas difícil vuelva a su punto de partida.

Este trabajo de mantenimiento es más sencillo aún que el truco para eliminar las manchas. Para que tu colchón parezca siempre como recién comprado basta con esparcir sobre la superficie una capa de bicarbonato de sodio y dejarlo actuar por 45 minutos. Una vez que el tiempo ha pasado, retirar el producto y aspirarlo para asegurarse de que no quedan restos.





Con estos dos trucos podrás convertir tu colchón sucio y con olores que ocultas bajo las sábanas en un colchón nuevo. No tendrás que dedicarle mucho tiempo. Basta con limpiarlo a fondo una vez con una mezcla de agua oxigenada y jabón para lavar platos y luego bastará con un mantenimiento cada pocos meses con el bicarbonato sódico para olvidarte para siempre de esas desagradables manchas.