DEPORTES COPE
El sorprendente fichaje que haría David Sánchez para el once del Barça de cara al Clásico: "Ya lo fichó el Real Madrid hace mucho tiempo"
El comentarista de los programas deportivos de COPE dio su opinión sobre el once del Barça para el Bernabéu.
Madrid - Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:40 min escucha
El Real Madrid y el FC Barcelona se ven las caras este domingo en uno de los encuentros más importantes de la temporada. El choque se disputará en el Santiago Bernabéu de la capital madrileña y comenzará a las 16:15h. Duelo que se podrá seguir en Tiempo de Juego con Manolo Lama, Paco González y todo el equipo líder de la radio deportiva española.
liderato en juego
Ya sabemos que los Clásicos son más que tres puntos, pero en esta ocasión está en juego el liderato en Primera División.
Los de Xabi Alonso llegan al choque como líder con 24 puntos, con dos de ventaja sobre su eterno rival. Asique, una victoria blaugrana provocaría un cambio de líder.
Ambos consiguieron además importantes victorias en la Fase Liga de la Champions League. Por tanto, todo por decidir en este primer Clásico de la temporada.
david sánchez
En el programa de este viernes de Deportes COPE, nuestro compañero David Sánchez dio su opinión sobre el once que sacaría en el Bernabéu: "Sería Szczęsny en la portería. Lateral derecho para Koundé, lateral izquierdo para Balde, pareja de centrales para Eric García y para Cubarsí. En el centro del campo Pedri con Fermín y con De Jong. Arriba, evidentemente, Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford".
Al concluir con su intervención, David Sánchez mandó un 'recado' al madridismo: "Y si me dejáis hacer un fichaje de última hora, Gil Manzano, pero me temo que llego tarde, que ese ya lo fichó el Real Madrid hace mucho tiempo. Este sería mi 11 para el Clásico del próximo domingo".