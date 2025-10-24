El sorprendente fichaje que haría David Sánchez para el once del Barça de cara al Clásico: "Ya lo fichó el Real Madrid hace mucho tiempo"

El Real Madrid y el FC Barcelona se ven las caras este domingo en uno de los encuentros más importantes de la temporada. El choque se disputará en el Santiago Bernabéu de la capital madrileña y comenzará a las 16:15h. Duelo que se podrá seguir en Tiempo de Juego con Manolo Lama, Paco González y todo el equipo líder de la radio deportiva española.

LaLiga LaLiga ha hecho oficial el horario del primer Clásico de la temporada.

liderato en juego

Ya sabemos que los Clásicos son más que tres puntos, pero en esta ocasión está en juego el liderato en Primera División.

Los de Xabi Alonso llegan al choque como líder con 24 puntos, con dos de ventaja sobre su eterno rival. Asique, una victoria blaugrana provocaría un cambio de líder.

ZUMAPRESS.com / Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria contra la Juventus.

Ambos consiguieron además importantes victorias en la Fase Liga de la Champions League. Por tanto, todo por decidir en este primer Clásico de la temporada.

david sánchez

En el programa de este viernes de Deportes COPE, nuestro compañero David Sánchez dio su opinión sobre el once que sacaría en el Bernabéu: "Sería Szczęsny en la portería. Lateral derecho para Koundé, lateral izquierdo para Balde, pareja de centrales para Eric García y para Cubarsí. En el centro del campo Pedri con Fermín y con De Jong. Arriba, evidentemente, Lamine Yamal, Ferrán Torres y Marcus Rashford".

EFE El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal (d) y el técnico alemán del FC Barcelona, Hansi Flick (i) durante el entrenamiento que realiza la plantilla barcelonista en la Ciudad Deportiva Joan Gamper

Al concluir con su intervención, David Sánchez mandó un 'recado' al madridismo: "Y si me dejáis hacer un fichaje de última hora, Gil Manzano, pero me temo que llego tarde, que ese ya lo fichó el Real Madrid hace mucho tiempo. Este sería mi 11 para el Clásico del próximo domingo".