Para a tomar el aperitivo en Madrid y, al ver la cuenta, el precio del pincho de tortilla tiene que mirarlo dos veces

A menudo en los medios de comunicación, y sobre todo en los últimos años, se habla mucho de la inflación y del aumento de precios en la cesta del supermercado. Desde cómo afecta el IPC (Índice de Precios al Consumo) a los tomates a comparar cuánto costaba un kilo de pollo hace un año y ahora. No obstante, no siempre se habla de cómo esa inflación de precios afecta a los que se sientan a tomar algo en un restaurante o en un bar, que no son pocos en España.

De hecho, en nuestro país hay un total de 184.430 bares en todo el país, lo que significa que hay un bar por cada 175 personas, según datos del portal Qamarero. Teniendo eso en cuenta, no sorprende saber que el 71,6% de los establecimientos que sirven comidas en España subieron los precios el pasado 2023, según cifras que se dieron a conocer en la feria Alimentaria&Hostelco de marzo.

Algo de lo que ha dado buena cuenta una joven de TikTok especializada en subir contenido probando platos en restaurantes y que se ha hecho viral al mostrar lo que había pagado por un pincho de tortilla en un bar del centro de Madrid.

EFE/ Luis Tejido Pincho de tortilla en un establecimiento hostelero

El precio de un pincho de tortilla

Se trata del usuario Bricomiendo que cuenta con varios vídeos en TikTok, donde tiene algo menos de 1.500 seguidores y cuyo contenido se basa en mostrar fotos de lo que pide en diferentes restaurantes de España, recomendándolo o no. Así, uno de esos post ocurría en el restaurante Manolo 1934, donde compartía lo que había sido su aperitivo: un Aquarius, un pincho de tortilla, uno de ensaladilla rusa y unas croquetas de jamón. Lo que no esperaba, al ver la cuenta, era lo que costaba esa tapa de tortilla.

“Salimos a tomar un aperitivo ligero y así acabamos. La ensaladilla y las croquetas estaban bien, pero el precio del pincho de tortilla me parece excesivo y más por ese pincho, ¿qué opinais?", escribía en una publicación que ya ha alcanzado medio millón de visualización, una gran diferencia con el resto de vídeos.

Así, el precio del pincho era de 4,70 euros, como explica y adjunta en la foto de la cuenta. Eso, sumado al resto de pedidos, han provocado que un simple aperitivo le haya costado a la joven 20 euros por persona. Algo que, no obstante, no ha parecido extraño a todos sus seguidores. Algunos escribían “Se extrañan de lo que cuesta tomarse algo en el centro de Madrid, ¿saben cuánto pagan por el alquiler esos locales?”, otros le recriminaban que “no es Madrid, es la calle Princesa, hay que saber dónde tomar el aperitivo”.

El precio del pincho de tortilla en San Sebatián

Pero estas situaciones no se dan sólo en Madrid, sino que hace meses algo similar le ocurrió a otro joven en la ciudad vasca de San Sebastián. Dos jóvenes presumían de los precios de sus pinchos en la ciudad. Pero no en todos los establecimientos sucede lo mismo. Un usuario en X, anteriormente Twitter, quiso compartir la cuenta que le entregaron en un bar de San Sebastián.

Redes sociales Cuenta San Sebastián

Por dos pinchos de tortilla de patata con cebolla, le cobraron 28 euros. Pero es que la cuenta no termina ahí, pues también se puede leer en la cuenta una ración de croquetas de jamón (por 19 euros), una cerveza sin alcohol (por 8 euros), un helado de pistacho (por 10 euros) y una tarta de limón (que costó 10 euros). En total, el chico pagó 75 euros por un aperitivo que seguramente se le haría bola. "Hablando de precios abusivos sin explicación alguna, el de mi mujer y yo en San Sebastián. Terraza de un hotel en la Concha, dos PINCHOS de tortilla, 6 croquetas, una cerveza y dos postres. El viernes santo", señalaba en sus redes sociales que le habrían cobrado durante el último período festivo que vivimos.