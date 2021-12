Lo tienes en casa: el sencillo remedio casero con el que rejuvenecer tus manos "20 años"

Las manos son una de las partes de nuestro cuerpo que más sufre por el constante contacto al que se ven sometidas. Esto produce que la piel de estas se vea afectada y se reseque o se agriete. Estos efectos se ponen aún más de manifiesto en invierno con las bajas temperaturas que producen que la circulación sanguínea sea más lenta y la piel se deshidrate con facilidad. Además, el ciclo de renovación de las células cutáneas se vuelve más lento, por lo que el aspecto de la piel de las manos luce más seca, apagada y retiene más células muertas.





Esto supone un problema, ya que nuestra piel es la primera barrera defensiva del cuerpo humano y puede suponer otros problemas de salud. Por ello, es importante cuidar la piel de todo nuestro organismo, pero especialmente la de las manos que es la que más sufre. Existen numerosos tratamientos para proteger la piel de las manos, pero todos son cremas o productos con un elevado coste que no todas las personas se pueden permitir, menos aún en tiempos de crisis como los que está atravesando la sociedad. Por ello, desde COPE.es os traemos el truco para proteger la piel de tus manos de forma rápida y sencilla y que hará que estas rejuvenezcan hasta 20 años eliminando las arrugas.

Mantequilla y leche, las claves de este truco

El truco consiste en hacer una mascarilla con mantequilla y leche y necesitarás un bol en el que guardar la leche. Lo primero que hay que hacer es verter un poco de leche en el recipiente. Después, con una cuchara, pon sobre una de tus manos una o dos cucharadas grandes de mantequilla y frota este ingrediente por toda la superficie de tu mano como si estuvieses lavándote las manos con jabón hasta que esta se deshaga por completo. Durante todo este proceso, hay que ir masajeando las manos con la mantequilla durante unos cinco minutos para que vaya penetrando en nuestra piel.





Una vez realizado este proceso, utilizamos el bol de leche que habíamos preparado al principio y vamos añadiendo un poco de leche y continuamos frotando la mantequilla junto con la leche y masajeando. Verás que al cabo de los segundos se creará una especie de crema poco a poco.

Con estos pasos ya realizados, basta con retirar el excedente de esta mezcla con un papel o una trapo, pero no con agua. Por último, es aconsejable tener una leche corporal de almendras para aumentar aún más los resultados de este truco, pero no es necesario si no se quiere, ya que con los pasos anteriores tus manos quedarán suaves y rejuvenecerán 20 años.





Además de este truco para rejuvenecer las manos, aconsejamos seguir una serie de pasos para que la piel esté siempre con mejores condiciones y la primera barrera defensiva de tu cuerpo pueda cumplir con sus funciones. Entre estas, los expertos aconsejan ducharse con agua tibia, mantener tu cuerpo hidratado, no acercarnos mucho a fuentes de calor para evitar la vasodilatación y que aparezcan venitas o quemaduras.