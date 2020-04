¿Cómo sustituir material del gimnasio por productos caseros y estar en forma durante el confinamiento?

El confinamiento nos obliga a quedarnos en casa, pero no es una excusa para no hacer deporte. Los gimnasios no están abiertos ni las zonas deportivas, pero podemos crear nuestro espacio para hacer deporte en nuestra casa y utilizando materiales elaborados por nosotros.

Estos son los productos caseros que sustituirán los de tu gimnasio durante el confinamiento

Seguro que tienes kilos de pasta o pasta, un palo de la fregona o de un cepillo de barrera, incluso una mochila para poder cargar peso. Así no tienes ningún impedimento para ponerte en forma durante el con finamiento. Estos productos y muchos más que utilizas en tu vida diaria te ayudarán a crear tu propio gimnasio en tu casa, así no te tendrás que preocupar de cuándo termina el confinamiento para poder volver al gimnasio.

Entrenar con peso

Si quieres entrenar con peso puedes utilizar una mochila que tenga las asas resistentes. Dentro de ella puedes añadir los paquetes de plástico de pasta, de arroz o de legumbres que quieras hasta alcanzar el peso que deseas. También puedes utilizar libros que pesen o botellas de cualquier bebida pero que sea de plástico porque si es e vidrio puede romperse.

Aunque no solo meterlos dentro de la mochila, si quieres hacer sentadillas con peso coge en cada mano un kilo o una bolsa rellena con pasta, arena o legumbres hasta alcanzar el peso que quieras.

Trabaja los brazos con una toalla

Si quieres trabajar los brazos puedes utilizar una toalla enroscada para agarrarla con las manos. Podrás hacer con este material multitud de ejercicios para fortalecer brazos y espalda como por ejemplo estirar los brazos por encima de tu cabeza, sujetando la toalla, de esta forma conseguirás estirar la espalda.

Una silla

La silla puedes darle el uso que le das al banco para subir y bajar las rodillas al pecho, para hacer abdominales o apoyar los brazos en el banco para hacer flexiones. También puedes apoyar los pies y subir y bajar el cuerpo para hacer abdominales.

Garrafas de agua

Las garrafas de agua también te sirven para hacer ejercicios con peso, por ejemplo, las sentadillas. Si necesitas más peso que los kilos de pasta o de arroz te pueden proporcionar, utiliza garras de agua de 3, 5 o 9 litros.

Además, con estos recipientes también te puedes hacer unas pesas si las cuelgas de un palo de fregona pero que sea resistente.

Escaleras

Puedes utilizar unas escaleras que tengas para subirte a un armario y alcanzar un objeto que esté a una altura que no alcances sin subirte, para colocar una bombilla o para limpiar los cristales. Estas escaleras te servirán para hacer ejercicios de steps, subiendo y bajando o incluso saltando. Un ejercicio con el que conseguirás quemar calorías y grasas sin salir de casa.

El palo de fregona

Este objeto que utilizamos para limpiar nuestra casa puede ser uno de los que utilices para fabricar tu propio material de gimnasio. El palo de la fregona puedes utilizarlo como palo para estirarte, pasarlo de adelante a atrás por encima de la cabeza para estirar. Aunque también puede ser el soporte para tus pesas fabricadas en casa con dos botellas de agua.

Reutiliza un balón de baloncesto

Seguro que tienes un balón que dejaste de utilizar porque perdía el aire o no te servía para jugar al baloncesto porque no botaba. Pues ahora puedes darle una segunda utilidad, será tu balón medicinal.

Para fabricar este balón para hacer ejercicio tienes que utilizar un parche para tapar donde está el agujero o la fractura. Una vez tengas localizada la tirita para poder cerrarlo, añade sal dentro del balón y después ciérralo con el parche.

Saltar con cuerdas

Quieres hacer ejercicios de salto, pero no tienes una comba. Fácil, seguro que tienes una cuerda, una que quizás cambiaste de tu tendedero de ropa porque estaba demasiado usado o un cable que ya no funcionaba y los sustituiste por otro. Pues listo, utilízalos como una comba para tus ejercicios de salto.

