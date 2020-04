¿Debemos saltarnos la merienda?

Paco Dávila, profesional de uno de los gimnasios de más prestigio y nivel de la capital de España como es Reebok Sports Club La Finca, ha estado de nuevo este viernes en el consultorio "Puesta en forma y hábitos de vida" de COPE. El profesional ha respondido durante treinta minutos a las dudas de los usuarios de COPE.es sobre cómo hacer ejercicio en casa y, sobre todo, a las muchas preguntas sobre nutrición y dieta sana.

Los lectores de nuestra web han preguntado sobre si es bueno comer carne roja. Paco Dávila ha sido claro: "Si eres una persona que te cuidas, no tendrás gran problema en comer carna vacuna. Si comes una buena carne de calidad, una o dos veces por semana está bien. Eso sí, la asimilaremos mejor si cuidamos nuestra microbiota. Es decir, tomando más vegetales que patatas fritas. También es muy importante ver de qué formas cocinas esa carne. No es lo mismo a la parrilla que un sistema cocción más lento y que es menos agresivo. Esta última opción produce menos toxinas, por lo que es menos perjudicial", ha comentado.

Dentro de los pescados, nuesto entrenador ha recomendado pescados con mucha proteína y grasa animal buena, que en este caso puede ser Omega3. "La sardina tiene una gran fuente de proteínas, por lo que es muy recomendable. Pero también son buenos pescados que hayan sido de pesca extractiva, no de piscifactoría", ha recomendado.

Y hablando de alimentos, ¿debemos merendar o tenemos que saltarnos esta comida? Dávila ve prescindible la merienda porque de esta manera el cuerpo digiere mejor los alimentos del resto del día. En el caso de que el aislamiento nos provoque hambre, ha dado una receta para esa perfecta merienda. "Dos tostadas de pan de trigo con aguacate, tomate, champiñones salteados, huevo, pollo, atún o salmón. Cualquier alimento que aporte proteína. Y si quieres comer una pieza de fruta, también", ha dicho.

Si quieres enviar tu pregunta para el consultorio de este viernes puedes hacerlo a través de participacion@cope.es. Además, puedes ver todas las clases de entrenamiento que dirige Paco Dávila para estos días de ejercicio en casa.