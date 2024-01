La surrealista reseña de un joven por lo que vive su novia en una comida de empresa: "Se fue a sentar..."

Las redes sociales nos permiten descubrir historias de todo tipo. De hecho, existen determinadas cuentas que tienen una enorme popularidad. ¿El motivo? Pues que comparten testimonios que no tienen ningún desperdicio.

Es el caso de la cuenta @soycamarero que se encuentra en X, anteriormente Twitter. Ahí, un usuario habla sobre malas experiencias cliente-camarero, pero va más allá.

También recoge reseñas de Google en las que los clientes que acuden a un bar dicen cómo ha sido su experiencia. Hace escasos días, publicaba el siguiente mensaje: "La que se ha liado".

Y, junto a estas palabras, la cuenta anteriormente citada adjuntó una captura de una reseña que no tiene desperdicio.

"El otro día fue mi pareja de comida con la empresa, mesa reservada en principio y mira por donde se fue a sentar en una silla que estaba sucia de chocolate", puede leerse en dicha reseña.





Lo ocurrido no acababa ahí, pues el pantalón se le echó a perder.

"Ahora está todo el día quejándose porque eran sus pantalones favoritos", denuncia la persona que escribió esta queja.

Por ello, se ha dirigido expresamente a las personas encargadas del establecimiento, pidiéndoles que vigilen este tipo de hechos "porque ustedes no tienen que aguantar todo el día sus quejas".

Concluye su queja diciendo que todo es verídico y que está sufriendo directamente las consecuencias de lo ocurrido. "Ahora tengo que estar pagando yo esto, por eso os escribo la reseña. De todas formas fui al local por un cumpleaños y no estuvo tan mal, pero repasen las sillas y más si la mesa está reservada. Gracias".

Clientes con poca empatía en un establecimiento

El mensaje ya acumula más de 400 'likes' y demuestra que, en determinados establecimientos, no siempre se sigue a rajatabla lo de la limpieza. Aunque es cierto que, en otros casos, son los clientes los que no son muy pulcros.





"No bastaba con dejar la mesa así, además en la silla dejan la propina", puede leerse en otro mensaje de @soycamarero. Junto a dichas palabras, adjunta una fotografía en la que puede verse la mesa de una cafetería llena de suciedad y revuelta, con papelitos esparcidos por el suelo.

La imagen generó todo tipo de comentarios a través de X. La gran mayoría expresó su rechazo ante lo que ven sus ojos.

"Educación, respeto y civismo, valores que cotizan a la baja en la sociedad actual", "ahí es donde te muestra el cliente que tiene 0 empatía, vergüenza y educación" o "es una falta de respeto y de higiene hacia los empleados y los demás clientes". Otro usuario, que trabajaba en un restaurante de comida rápida conocido, llegó a contar lo que se encontró justo antes de cerrar. "Me encontré hasta cuatro pañales tirados en el suelo o encima de las bandejas en las mesas".

¿Quién hay tras la cuenta que recoge este tipo de experiencias en bares?

Conocimos su historia en 'Poniendo las Calles'. Jesús, que así se llama la persona que hay tras esta cuenta, tiene 35 años. Durante 18 años fue camarero a jornada completa, pero a día de hoy trabaja a media jornada, dado que la otra mitad la dedica a las redes sociales, donde realiza proyectos y ayuda al gremio. Escucha su historia completa en el audio que tienes disponible aquí.

Sus años como camarero han sido y son siempre trabajando para los demás. Un día intentó montar un bar, pero no salió bien: “Una vez intenté montar una cafetería, pero no fue bien y cerré, que es lo que debería hacer la gente, no seguir y aprovecharse del personal y continúe siendo asalariado", le contaba a 'El Pulpo' en 'Poniendo las Calles'.