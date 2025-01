Se sube a un autobús y estas son las consecuencias que sufre por lo que le dice la conductora: "Llamé a la policía"

Las redes sociales nos permiten descubrir historias muy curiosas que generan debate por parte de los usuarios. Es el caso de la siguiente historia que protagoniza una joven, llamada Lucía, y que quiso compartir a través de su perfil de TikTok. En concreto, quiso narrar lo que le pasó cuando iba a subirse a un autobús acompañada de su saxofón.

"Ya no sé si estoy equivocada o la autobusera lo hizo mal. Para ir a clases de saxofón yo tengo que ir en autobús. Entonces, yo nunca dejo el saxofón en el maletero del autobús porque, como no tiene barreras, se puede ir moviendo y es que se puede romper", aseguraba en dicho vídeo.

Su discurso no acababa ahí, pues aseguró que siempre lleva el saxofón con ella "y nunca me ha dicho nada ningún autobusero. Hasta el otro día, que voy y me dice la autobusera: 'No, no, déjalo en el maletero'. No lo puedo dejar en el maletero, es un instrumento. Y me dice: 'Pues bájate, no te voy a llevar, si no lo dejas en el maletero, pues te bajas'", denunció.

Cargando…

Esta joven indicó que, más allá de eso, lo grave es algo de lo que se percató. "Iba una señora también con un respirador de estos porque no puedes respirar tú solo. El saxofón, pues bueno, me espero al otro bus, pero a la señora que iba con el respirador se lo prohibieron subir también y se lo mandaron dejar en el maletero", relató.

Lucía denunciando lo ocurrido

¿Y la mujer qué dijo? Respondió lo siguiente: "'¿Cómo voy a dejarlo en el maletero si es que no puedo respirar sin ello? Y toda la gente en el autobús protestando. Si dices que va lleno el autobús... pero es que iba vacío prácticamente. No me dejaron ni subir con el instrumento ni a ella con el respirador. Sinceramente, me parece una falta de empatía y no sé si es que soy yo la loca que no le gusta dejar el instrumento en el maletero".

Los comentarios no han tardado en llegar. Sobre todo, al contar lo que hizo esta joven después: "Llamé tanto al Ayuntamiento como a la Policía y no podían hacer nada, tengo que pedir un permiso".

Los usuarios se postulaban por la parte de esta chica y también por el motivo por el que esta conductora le dijo que no podía subir al autobús.

"Si no se puede, no se puede, y punto. Lo del respirador pues igual debería coger un taxi", "Pero si es chiquitito en plan.... pues si sería enorme, lo entiendo. Pero es una cosa supermona que no molesta a nadie, no entiendo nada", "Mira que no te dejen el saxofón aún mira, lo puedo llegar a entender, ¿pero el respirador? Me supongo que lo denunciaron", son algunos de los comentarios que dan cuenta del debate que se produjo a través de esta red social.

Un bus le deja 40 minutos esperando en Burgos y tiene una idea que todos quieren copiar: "Porque estás tranquilo"

Hay otro ejemplo similar y que se produjo en Burgos. En este caso, un video viral de TikTok también puso de manifiesto lo que ocurría.

Burgos

El protagonista de esta historia es un cántabro que, en un viaje rutinario en autobús, se vio obligado a esperar 40 minutos en una de las paradas habituales en Burgos. Lejos de tomarlo como una molestia, el viajero decidió aprovechar la situación de una manera que, al parecer, todos queremos copiar.

Cargando…

El TikTok, que ha acumulado miles de visualizaciones, muestra al viajero llegando a su parada en la ciudad castellana. En lugar de permanecer en el autobús, claramente irritado por la demora, el cántabro decidió dar un paseo por la ciudad.

La situación le dio la oportunidad de explorar un rincón de Burgos que, según él mismo indica en el video, no hubiera conocido de otra manera. La reflexión en el texto del video es clara y bastante zen: "Cuando el autobús te jode vivo con una parada de 40 minutos, pero aprovechas a conocer la ciudad porque estás tranquilo y eres un tío chill."

¿Y tú? ¿Qué habrías hecho?