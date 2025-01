Llega un coche a su desguace de Logroño y ve una caja sospechosa en los asientos de detrás: "De regalo"

En el día a día de un centro de desguace, los trabajadores suelen encontrarse con vehículos de todo tipo, desde los más deteriorados hasta los que aún parecen tener una larga vida por delante. Sin embargo, a veces surgen situaciones que dejan incluso a los más experimentados con la boca abierta. Eso es precisamente lo que le ocurrió a una trabajadora en un desguace de Logroño, cuando un Mitsubishi L 200, en apariencia impecable, llegó a sus instalaciones con una sorpresa inesperada que rápidamente se convirtió en viral.

La historia comenzó cuando el desguace riojano recibió un Mitsubishi L 200 de 2007, un modelo de doble cabina que parecía, a simple vista, estar en muy buen estado. La trabajadora, que se encontraba realizando una inspección rutinaria del vehículo, destacó varios detalles que indicaban que, a pesar de su edad, el coche aún estaba en condiciones notables.

“Una Mitsubishi L 200 impecable por todos lados”, comentó en el vídeo que rápidamente se hizo viral en TikTok. El vehículo contaba con llantas del 17 y parecía haber sido cuidado con esmero. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando comenzó a revisar el interior, en especial una caja que se encontraba sobre los asientos traseros, en un espacio que inicialmente parecía completamente vacío.

Alamy Stock Photo Coche chatarra recogido con pinza hidráulica

La trabajadora, al comenzar a revisar la caja que acompañaba al vehículo, se mostró algo perpleja. "La caja está llena y realmente tengo que ver lo que hay dentro", decía mientras abría la caja con cautela. Para su sorpresa, en lugar de encontrar algo fuera de lo común, se encontró con algo insólito: unas llantas adicionales, las cuales, según su comentario, parecían “de regalo” y perfectamente almacenadas. “Anda mira, ¿qué pasa que viene con llanta de regalo?”, bromeó, al ver que el coche ya traía las cuatro llantas instaladas, además de las otras adicionales que formaban parte del contenido de la caja.

La caja "de regalo"

La anécdota, que podría parecer algo trivial, generó una gran curiosidad en las redes sociales, especialmente por la forma tan casual en que la trabajadora narraba los detalles de la llegada del coche y su inesperada “sorpresa”.

El misterio no terminó con la caja. A pesar de que el Mitsubishi parecía estar en estado óptimo, la trabajadora pronto se dio cuenta de un inconveniente que afectaba al vehículo. “Ahora si vamos a probar a encenderlo. Tengo un problema, la llave no sale, así que no sé qué me da que va a ser imposible", relató en el vídeo.

El vehículo no arrancó, y la trabajadora concluyó que, aunque el motor de 2.500 cc y 136 caballos de potencia parecía prometedor, no estaba funcionando correctamente. Además, destacó que el coche contaba con una caja manual de 5 velocidades y taloneras, pero al parecer, no estaba destinado a seguir en la carretera.

Alamy Stock Photo Reciclaje de coches, coches chatarra, apilados

Este relato, que podría haber quedado en un simple incidente de rutina en un desguace, se convirtió en todo un fenómeno en TikTok gracias a la espontaneidad de la trabajadora y la insólita situación que se presentó con la caja "de regalo". En un mundo donde las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina, incluso un vehículo destinado al desguace puede ofrecer una lección sobre lo imprevisible que es la vida.

¿Una historia que va más allá de un coche?

Este tipo de historias también ponen en evidencia cómo, en el ámbito del desguace, cada coche tiene su propia historia que contar. Mientras algunos vehículos tienen toda una vida por delante, otros, como el Mitsubishi L 200 de Logroño, simplemente pasan por un proceso de reciclaje. Pero, sin duda, el factor humano que añade sorpresa a todo este proceso es lo que hace que situaciones como la de esta trabajadora sigan siendo tan fascinantes y, sobre todo, virales.

En definitiva, un Mitsubishi L 200, con su caja "de regalo" y el motor que no arrancó, demostró que hasta en el sector del desguace siempre hay lugar para lo inesperado.