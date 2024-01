El secreto para hacer la mejor tarta de queso, según el chef Jordi Cruz: "Una tarta gloriosa"

Si eres una persona de paladar dulce, lo más posible es que no hagas otra cosa más que esperar a que llegue el momento del postre. No importa que sean unas natillas, brownie de chocolate, tarta de la abuela o incluso tarta de queso. Y sí, esta última es cada vez más popular y hay pocas personas a las que no les guste.

Ahora bien, es cierto que para gustos los colores y hay innumerables formas de prepararlas. Al final, como una tortilla de patata, cada uno puede hacerla como le plazca: más o menos hecha, más o menos tostada, con galleta de base, con mermelada o sin ella...

Como decimos, para gustos los colores, pero es cierto que hay grandes chefs a los que les gusta compartir sus recetas. En este caso, hablamos del famoso chef español Jordi Cruz.





Ingredientes necesarios

Para la masa:

200 gramos de harina común o de repostería

1 huevo

50 gramos de azúcar

Una pizca de sal

Para el relleno:

5 huevos

250 mililitros de nata

100 gramos de azúcar

Una pizca de sal

Para las fresas deshidratadas

500 gramos de fresas

Para el guiso de frambuesas

50 mililitros de agua

200 gramos de confitura de frambuesas 250 gramos de frambuesas naturales





Cómo hacer la tarta de queso de Jordi Cruz, paso a paso

En primer lugar, y para la base de la tarta, el chef español mezcla la harina, las galletas (previamente trituradas), mantequilla, azúcar y el huevo. Esto se mezcla de forma homogénea y conseguiremos crear una base crujiente y sabrosa que conseguirá complementar al relleno.

Cuando tenemos la masa preparada, para el relleno deberemos hacer una mezcla de los quesos mencionados anteriormente: queso crema y queso azul. Este último, eso sí, según gustos, ya que no a todo el mundo le atraen especialmente los sabores fuertes de esta variedad. En cualquier caso, a los quesos deberemos añadir los huevos, la nata y el azúcar para conseguir darle la textura y el sabor que caracteriza a la tarta de queso.

Cuando tengamos la masa de la base y la mezcla del relleno, será necesario llevarla a cocción. El chef anteriormente ha horneado una bandeja de fresas, en el horno, y las ha puesto sobre la base de la tarta antes de poner el relleno en el molde a 115 grados, durante una hora. Eso sí, esto es opcional.





La tarta se deberá hornear hasta que el relleno esté firme. Eso sí, aquí cada uno elige el punto. Habrá quienes la quieran más o menos sólida, con lo cual esto dependerá del gusto de cada uno. Explica que el relleno deberá llegar hasta el borde de la galleta para que luego esta no se queme. Hornear, por tanto, a 200 grados, en torno a 20 minutos. Después de ese tiempo, cambiará el modo del horno al ventilador para que se dore.

Una vez esté horneada, deberemos dejar que la tarta se enfríe, que el relleno se asiente y así pueda adquirir la textura que deseamos.

En último lugar, llega la decoración. Aquí cada uno, una vez más, puede darle su propio toque. Puede decorarse de diversas formas y esto dependerá del chef. Aquí, por lo tanto, podrás elegir si darle un toque de fresas.

Jordi Cruz, por ejemplo, hace una salsa de confitura de frambuesas y frambuesas naturales. Todo ello lo pone al fuego, con un poco de agua, para convertirlo "en una especie de sopa", que tenga el sabor de la confitura y de las fresas.

En cualquier caso, aquí podrás ver la receta completa explicada por el propio chef Jordi Cruz: