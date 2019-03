¿Sabes estas 10 curiosidades de la primavera 2019?

Equinoccio es la época en que, por hallarse el Sol sobre el ecuador, la duración del día y de la noche es la misma en toda la Tierra, lo cual sucede anualmente del 20 al 21 de marzo y del 22 al 23 de septiembre.

Junto con el equinoccio de otoño, es el único día al año en que el Sol amanece por el este y se pone por el oeste.

El inicio de las estaciones viene dado por aquellos instantes en que la Tierra se encuentra en una determinada posición en su órbita alrededor del Sol y en el caso de la primavera, esta posición es aquella en que el centro del Sol, visto desde la Tierra, cruza el ecuador celeste en su movimiento hacia el norte. Cuando esto sucede, la duración del día y la noche prácticamente coinciden.

El equinoccio de primavera puede darse, a lo sumo, en tres fechas distintas a lo largo del siglo XXI, entre los días 19 al 21 de marzo (fecha oficial española) y su inicio más tempranero será el del año 2096 y el más tardío se produjo en 2003.

Los planetas Venus, Saturno, Júpiter y Marte dominarán el cielo de esta primavera que arrancará a las 22:58 hora peninsular de este miércoles y durará 92 días y 18 horas, hasta el 21 de junio. La primera luna llena está prevista tan solo horas después.

Por lo tanto, la primera luna llena de la estación será el 21 de marzo seguida de otras tres: el 19 de abril, el 18 de mayo y el 17 de junio, mientras que la luna nueva será visible los días 5 de abril, el 5 de mayo y el 3 de junio.

Respecto a los planetas, al amanecer primaveral destacarán Venus, Saturno y Júpiter (este último también será visible las noches de junio) y al anochecer, Marte.

Las dos lluvias de meteoros más importantes que se podrán observar serán las Líridas, hacia el 22 de abril, y las Eta Acuáridas, cuyo punto álgido se dará hacia el 6 de mayo.

Desde esta noche la luz solar se ampliará casi tres minutos cada día de los 92 que consta la nueva estación en la que de nuevo moveremos las agujas del reloj. El domingo 31 de marzo volveremos al horario de verano, recuerden a las 2 de la madrugada el reloj se adelantara hasta las 3 horas.

.@JunckerEU @morgenmagazin “Millions of citizens said they don’t want keep changing the clocks anymore. @EU_Commission will do what they say.” Legislative proposal to follow. #summertime #Sommerzeit pic.twitter.com/OAT4XP0zHD