La nueva ilusión de Lara Álvarez tras su ruptura con Adrián Torres

Lara Álvarez pasa página. La presentadora, que triunfa actualmente junto a Jorge Javier Vázquez en "La casa fuerte 2", acaba de romper con el artista gaditano Adrián Torres tras tres meses de relación. La ruptura no se ha hecho nunca oficial, pero Lara ha dejado caer en Telecinco que su corazón vuelve a estar vacío. “Yo en el caso de conocer a alguien prefiero que no conozca nada de mí para que no tenga una idea preconcebida. Las veces que más he encajado con alguien ha sido de forma natural, sin saber nada de la otra persona y conociendo de verdad quién eres y no qué haces”, contaba a Gianmarco en "Solo/Sola". Eso sí Lara admite que pese a no haberlo tenido muy fácil, ''es una romántica empedernida”. Es en este momento cuando admite que está sola de nuevo: “Conocer a una persona es algo que siempre anhelamos por compartir tu vida, pero nadie dijo que fuera fácil”, ha expresado.

Antes de estar con Adrián Torres, Lara Álvarez estuvo emparejada con el bailarín Daniel Miralles. Pero las cosas tampoco salieron bien. El único amor incondicional de Lara ahora mismo es hacia los animales. Y, más concretamente, hacia los perros. La presentadora se ha declarado en varias ocasiones como una auténtica amante de los animales. Buen ejemplo de ello han sido las sentidas despedidas y reencuentros protagonizados con su perro cada vez que se marchaba a Honduras para trabajar en 'Supervivientes'. Hace unos meses, Lara trufó su Instagram de imágenes de 'Choco', un precioso perro labrador.

Esta semana, la familia de Lara Álvarez ha dado la bienvenida a un nuevo miembro. Su nombre es Lúa, una preciosa perrita por la que la presentadora ya siente auténtica devoción. “Bienvenida a la familia Lúa”, ha escrito Lara en su cuenta de Instagram a modo de presentación del nuevo cachorro. El vídeo que también ha colgado la presentadora nos muestra la imagen más sensible de la asturiana. “Tú me gustas a mí. Te quiero gordita”, le dice susurrando.

ASÍ ES EL BOYERO DE BERNA

Lúa es un ejemplar de boyero de Berna, una raza originaria de Suiza que llama la atención por su gran tamaño y por sus colores. Cariñoso y bueno con los niños, su pelaje es de color blanco por la tripa y la parte inferior de las patas, negro por la mayoría del cuerpo y marrón por la zona de las patas y la zona superior de los ojos. Es muy popular en los Alpes Suizos desde el principio de su historia, y resulta habitual encontrarlo en casas y granjas como perro guardián, o incluso tirando de trineos.

La esperanza de vida media de un boyero de Berna es de 6 a 8 años, y desde hace unos años es de 10 a 12 años. ¡Estamos deseando ver crecer a Lúa!