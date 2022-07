La respuesta viral de un vecino de Santiago a las quejas por lo que hace a las 2 de la mañana: "Hazme Bizum"

La convivencia entre vecinos no siempre es tan perfecta como nos gustaría. Sin embargo, genera ciertas historias que hasta despiertan una sonrisa para aquellos que escuchan el relato desde fuera. El perfil de Twitter @LiosdeVecinos recoge algunas de esas anécdotas entre vecinos que parecen hasta ficción. Pero no lo son. Este domingo, subían el siguiente tweet: "Mientras tanto en Fontiñas (Santiago)". Junto a estas palabras, podía verse en la fotografía adjuntada un papel escrito a ordenador junto a algunas respuestas escritas a mano. Atento a todo lo que sucede.









Un vecino visiblemente molesto escribe: "a los del 4º que ayer jueves celebraron una velada musical hasta las 2 de la madrugada. Adele canta fenomenal". A esta primera ironía, responde el hombre que supuestamente había montado esa jornada de música. "Tenemos buen gusto los dos".

"Es estupendo que cultivéis vuestras aptitudes musicales (el "pum, pum, pum" ya lo tenéis controlado", continúa quejándose el vecino a través de este escrito, a lo que el aludido responde. "Aún no está del todo controlado".









Inmediatamente después, pide que por favor no hagan ese tipo de veladas a esas horas. "Cuando me deja el trabajo, lo siento", se excusa el vecino.

La queja se enmarca en que "algunos trabajamos y madrugamos. Tenemos, además, el derecho de descansar". La conversación escrita va incrementando la tensión por momentos. "Trabajamos todos, también tengo el derecho a no leer o encontrarme esta nota".

El vecino incómodo con lo ocurrido continuaba con su argumento del por qué no deben hacerse este tipo de cosas a esas horas. "Hay locales en los que podéis dar rienda suelta a vuestras inquietudes musicales, sin molestar a nadie". Es ahí cuando el aludido responde. "Hazme un bizum y listo".

Por último, concluye pidiendo que se respete a los demás vecinos del bloque a lo que la persona que recibe estas quejas sentencia. "Habla por ti, es lo que tiene vivir en un piso. Hoy yo mañana tú. PD: Me quedan dos clases más".

"ES MÁS EFECTIVO QUE VENGA LA POLICÍA A EXPLICÁRSELO"

Aquí acaba esa conversación escrita y el debate se genera a través de redes sociales.

"Eso me pasó a mí. Música, risas y voces a toda leche hasta las tres de la mañana (yo me levanto a las cinco y media). Cuando salí a eso de las seis y media, un palillo encajando el botón del portero. Mano de santo, oye", dice un tuitero. Los comentarios siguen sucediéndose. "Yo directamente llamo la primera vez a la policía, porque en estas situaciones el razonamiento no suele funcionar.

Es más efectivo que venga la policía a explicárselo" o "yo aviso una vez. A la segunda llamo a la policía y vuelvo a hacerlo cada vez que armen ruido. Y si se juntan unas cuantas demandan civil en el juzgado", son algunos de los muchísimos mensajes que van plasmando la opinión ante la situación incómoda que se genera en esta comunidad de vecinos de una localidad de Santiago de Compostela.