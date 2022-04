Resfriado, traumatismo o cambio de tiempo: Estos son los dolores de cabeza que existen y cómo identificarlos

A nadie se le escapa esa sensación de pulsación o de presión que sentimos cuando nos sobreviene el temido dolor de cabeza. En las sienes, la nuca o en los ojos, esta molestia puede presentarse en cualquier región de la cabeza y en cualquier momento de nuestra vida.

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN), más de un 90% de la población ha sufrido en alguna ocasión un episodio de cefalea o dolor de cabeza y un 50% se ha enfrentado a ella al menos una vez en el último año.

Al menos un 60% de la población padece cefalea tensional y un 14% migraña

TENSIONAL O MIGRAÑA

Cefalea tensional y migraña se encuentran entre los dolores de cabeza más comunes. "Al menos un 60% de la población padece la primera y un 14% esta última", según señala a COPE.es la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE).

Sus causas pueden ser infinitas. Las cefaleas sintomáticas pueden ser consecuencia de un "resfriado o de un traumatismo craneal", aunque hay otras como las migrañas de las que "no se conocen exactamente sus desencadenantes".

TIPOS DE DOLORES DE CABEZA

Normalmente llamamos dolor de cabeza a las cefaleas primarias; dolores de cabeza benignos, como la cefalea en racimos o la cefalea tensional. "Puede aparecer, por ejemplo, debido a factores como el estrés, los malos hábitos alimentarios, la ingesta de determinados medicamentos, los cambios de tiempo o el esfuerzo físico".

En este caso, "no se relaciona con otra enfermedad", si bien el dolor "puede ser intenso e incapacitante y afecta a personas genéticamente predispuestas".

Cuando el dolor de cabeza es consecuencia de una enfermedad, se habla entonces de "cefaleas secundarias" que pueden ser provocadas por "infecciones generales, -fiebre, inflamación de los dientes, oído, nariz, meninges-, inflamaciones no infecciosas -arterias, alteraciones de la circulación sanguínea, hemorragias-, alteraciones del metabolismo -enfermedades renales, hepáticas, anemia, diabetes-, glaucoma enfermedad en los ojos que implica la pérdida de visión gradual-, estrabismo -desviación de la línea visual-, tumor cerebral maligno o benigno, depresión o epilepsia".

LA MIGRAÑA

La migraña es un tipo de cefalea primaria que por su intensidad impacta de forma significativa en la vida de las personas que la sufren. "Es altamente incapacitante, especialmente cuando se trata de migraña crónica", es decir, cuando nos ataca más de 15 días al mes.

Desafortunadamente "la migraña es mucho más que un dolor de cabeza y, en muchas ocasiones, su dolor "va acompañado de otros síntomas como fotofobia, fonofobia, sensibilidad a los olores, vómitos o náuseas". Este tipo de dolor tiene que ser diagnosticado y tratado por un médico ya que la toma de analgésicos sin receta podría "cronificar y empeorarla".

No obstante, las personas con migraña tardan 5 años de media en conseguir un tratamiento efectivo, según un reciente estudio de la Alianza Europea de Migraña y Cefalea (EMHA).

Este gran retraso diagnóstico se debe fundamentalmente a tres razones. "En primer lugar, los criterios diagnósticos de la migraña son clínicos, es decir, basados en los síntomas del paciente. No existe ningún marcador en la sangre o estudios de resonancia que permitan diagnosticar la migraña, y muchos profesionales no están familiarizados con los criterios diagnósticos de la migraña". En segundo lugar, "puede asociarse a muchas otras enfermedades, lo que dificulta su diagnóstico" y finalmente, muchos de los pacientes que padecen migraña no acuden nunca a su médico porque "consideran que es una enfermedad que ya han padecido otros familiares y que no tiene solución”, afirma el doctor Pablo Irimia, neurólogo de la Clínica Universidad de Navarra y coordinador del Grupo de Estudio de Cefaleas de la Sociedad Española de Neurología (GECSEN).

En este sentido, comenta el neurólogo, “hay que animar a los pacientes a acudir a la consulta de su médico porque en los últimos años se han producido importantes avances en el tratamiento que pueden mejorar la calidad de vida de muchos pacientes”.



¿AFECTA EL CAMBIO DE ESTACIÓN?

Así es, los cambios meteorológicos "pueden favorecer la aparición de crisis de migraña, especialmente si se complementan con otro tipo de factores que pueden ayudar a incrementar el dolor", según explican desde Aemice.

Sin embargo, y a pesar de que cada vez hay más evidencia científica sobre este tema, "no se puede verificar que las altas temperaturas o, por su contra, la sensación de mucho frío esté directamente relacionado con el dolor de cabeza, ya que cada persona puede experimentar unas consecuencias u otras".

