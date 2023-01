La reseña viral de un cliente a un restaurante que tiene mensajes ocultos: "Demuestra que es posible..."

A estas alturas de enero (sí, sabemos perfectamente que llevamos poco más de veinte días) no sabemos si queda alguien en el mundo que no haya escuchado la sesión de Shakira. Sí, te hablamos de esa con el productor argentino Bizarrap en la que ponía a caer de un burro a su expareja, Gerard Piqué. Una canción que tenía, además, directas muy directas, llegando a nombrar al futbolista y a su nueva novia, Clara Chía.

Que aquí hemos venido a hablar de lo mucho que ha impactado esa sesión que hay, que, incluso, clientes de restaurantes utilizan sus palabras para hacer una reseña. No te decimos más. Es lo que ha pasado con esta clientae spañola, que dejó una reseña positiva en un restaurante. Eso sí, lo hizo con mensajes ocultos al más puro estilo Shakira.

Y es que quiso contestar y contar su experiencia con la letra de Shakira: "CLARAmente es un restaurante que ofrece un excelente servicio y comida saludrable...". Empezaba escribiendo, para luego seguir con un: "Experiencia para repetir en cualquier oCASIÓn. Twingo que ir más a menudo y le avisaré a mi novio para que no se PIQUE. SHAKIsiera poder ir cada día", un mensaje que ha sido muy aclamado en las redes sociales, que enseguida han querido responder a la reseña con otro mensaje al estilo Shakira.

"La clienta más rata de la historia"

Nueve de cada 10 usuarios revisan las reseñas sobre un producto antes de seguir con la compra. Se calcula que al día los usuarios de internet ven unas 450 mil reseñas, lo que equivale a 4 billones al año. Una buena o una mala reseña puede influir notablemente sobre la venta de un producto, la elección de un restaurante o la reserva de nuestras vacaciones. Donde antes la opinión de los clientes era libre y veraz, ahora encontramos miles de reseñas falsas. Los datos de NoFakes cuantifican en el 55% las reseñas falsas.

"Demasiado caro iré a otro sitio más económico como se pasan", "es caro" o "es muy caro" es la tónica en la retahíla de comentarios de este usuario. Pero hay uno que se lleva la guinda: "Caro y encima no me gustó el que cobra para entrar, un 'intipático'". Muchos usuarios que han comentado la publicación que se ha viralizado han bromeado con esa errata. Todos estos comentarios están acompañados por una puntuación de una estrella sobre cinco. Pero hay algunos que se salvan y se llevan dos. Además, suele apuntar algo positivo de ellos: "Tenían que bajar más los precios, pero las comidas son buenas" o "me parece caro, pero la atención al público muy bien". En cualquier caso, siempre se queja de lo mismo.