Ocho remedios para combatir el insomnio que no conocías

¿Eres de las personas que se mete en la cama y empieza a dar vueltas y vueltas porque no puedes dormir? No te preocupes, no es extraño, el trastorno del sueño es frecuente en la población. El insomnio consiste en una reducción de la capacidad de dormir y se puede manifestar de distintos modos. En cope.es te recomendamos ocho remedios para combatir el insomnio y que no conocías.

El insomnio se puede clasificar en dos tipos: los problemas para iniciar el sueño en menos de 30 minutos, que se denomina como 'insomnio de inicio', y los problemas para mantener el sueño, produciéndose despertarse nocturnos de más de 30 minutos de duración o incluso despertando definitivamente de manera precoz y al final no conseguir dormir lo suficiente, el 'insomnio de mantenimiento', según explica el 'Instituto del Sueño'.

El número de horas que tiene que dormir cada persona puede variar. La media diaria es de 7 horas y media aunque el rango oscila entre las 4, a los que podríamos referirnos como los ' pequeños dormilones' a hasta 10 horas, los "grandes dormilones".

Estos son los ocho remedios para evitar el insomnio y que no conocías:

1. Controla tus horas de sueños: Apunta a qué hora te despiertas, los síntomas que tienes y en qué momento te aparecen. Este control te ayudará a identificar las actividades o costumbres que pueden ser fruto de ese insomnio que sufres.

2. Rutina saludable: Busca actividades que te relajen antes de irte a dormir como la meditación. Establece unos horarios para acostarte y despertarte adecuados e incluso una ducha de agua caliente también te puede ayudar a estar más relajado.

3. Comida sana: Intenta que tus cenas no sean muy copiosas y pesadas. Puedes acompañarlas de infusiones como valeriana o manzanilla que reducen la ansiedad y ayudan a conciliar mejor el sueño.

4. El ejercicio físico durante el día: La práctica de deporte durante el día mejora la calidad del sueño. Lo recomendable es hacerlo tres horas antes de acostarte para que tu cuerpo ya se haya relajado.

5. Evita los aparatos electrónicos: La televisión, Internet o el teléfono móvil pueden perjudicarte, puedes cambiarlos por una actividad más relajada como la lectura.

6. Las siestas deben ser cortas: El tiempo recomendado de una siesta es entre 10 y 20 minutos pero no debes echártela demasiado tarde.

7. Utiliza la cama solo para dormir: No veas la televisión, no comas o trabajes en ella. También te debes aseguras de que tanto la almohada como el colchón son confortables.

8. No fumes, ni bebas alcohol o bebidas excitantes antes de acostarte: El insomnio puede ser otro motivo para dejar de fumar. Las bebidas con cafeína son nocivas para el sueño.

No solo se trata de cambiar los hábitos sino mejorar la alimentación, que sea más saludable y equilibrada.

En cope.es te recomendamos cuatro alimentos que pueden ayudar en tu insomnio