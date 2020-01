El referéndum 'político' que propondría Jorge Javier y que deja KO a Cayetana Álvarez de Toledo

El presentador de televisión y estrella de Telecinco, Jorge Javier Vázquez, ha lanzado una curiosa propuesta en forma de referéndum político este sábado en la que arremete contra la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo. El periodista ha reflexionado sobre el mundo de los debates políticos televisivos en la actualidad y sobre la posibilidad de expresar opiniones políticas en público.

Jorge Javiér Vázquez publicaba este fin de semana una nueva entrada de su blog en Lecturas, en el que confesaba las razones que le llevan a no leer actualidad política: “Las otras noticias, las políticas, cada vez me interesan menos. Ya no hay periódicos sino lugares a los que acudes para que te den la razón”.

“Vivimos en la época de atrincherarnos en nuestras ideas y no permitir que las de los demás nos salpiquen siquiera”, expresaba el presentador de GH Vip en su blog de opinión personal. Además, la estrella de Mediaset añadía que es uno de los motivos que le llevó a no dedicarse a ese aspecto del periodismo: “Estamos impermeabilizados al pensamiento ajeno. Qué alegría no haberme dedicado a la información política”.

Incluso, Vázquez comparaba los programas de socialité con las tertulias televisivas actuales como “Al rojo vivo” o “Los desayunos de TVE”: “la televisión de entretenimiento ha adquirido rangos de excelencia –’Sálvame’, ‘GH’, ‘Supervivientes’, ‘First Dates’– los programas de debate se han convertido en un ring tan viscoso que no hace falta ni barro”.

Por último, Vázquez, arremetía contra la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados: “Leo unas declaraciones de Cayetana Álvarez de Toledo acerca del día de la investidura de Sánchez y se me viene a la cabeza un referéndum con la siguiente pregunta: '¿Le gustaría tener a Cayetana de vecina?'”.