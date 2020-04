Receta de cocina para el aislamiento: ensalada de pasta con langostinos

Si abriésemos los armarios de las despensas que los españoles tenemos en nuestras casas, la pasta estaría muy presente. Dado su fácil conservación la tenemos siempre a mano para hacer unos ricos macarrones o espagueti. No obstante, durante el aislamiento puede que pase como a muchos estudiantes cuando empiezan a encender los fogones, no calcular bien las cantidades. Para ello y siguiendo la máxima de no desaprovechar ni tirar nada, Pilar Fernández nos trae una nueva receta. En este caso se trata de una ensalada de pasta con langostinos.

La receta de dicha ensalada además de los macarrones que nos pueden haber sobrado de otro plato y los citados langostinos, lleva tomate, cebolleta, pimiento, escabeche y mayonesa. Ingredientes que como veréis son fáciles de conseguir o de encontrar en nuestra despensa. Para empezar con la receta lo que tenemos que realizar es disponer de estos ingredientes y tenerlos en nuestra bancada de cocina para comenzar a realizar el plato.

Primero ponemos en un bol los macarrones, los cuales serán la base de la ensalada. A ellos sumamos el tomate triturado en trozos muy pequeños para que se pueda incorporar todo en nuestro plato. Añadimos el escabeche, los langostinos, el pimiento, la cebolleta y finalmente la mayonesa. Mientras que vamos poniendo los ingredientes debemos ir mezclando bien para que no se queden separados. Hemos de hacerlo poco a poco, no de golpe.

Removemos todos los ingredientes para que esté todo bien incorporado. Una vez que tenemos todo perfectamente junto y uniforme, estaría listo para comer. Adicionalmente podemos añadir unas aceitunas verdes para decorar por encima del plato. Sin duda una opción rápida y fácil con la que aprovechamos el exceso de alimentos que nos queda cuando no calculamos bien. Un plato que además se prepara de forma rápida y que nos sacará de más de un apuro culinario.

Ingredientes: