La reacción de un español con lo que se encuentra en un supermercado en Polonia: “Están en 2050”

Hacer la compra suele ser una de las tareas cotidianas que hacemos habitualmente, ya sea a diario, una vez a la semana o más a lo grande, una vez al mes para reponer nuestra despensa en casa. Algo tan rutinario, sobre todo, si siempre solemos acudir al mismo supermercado y ya sabemos casi de memoria donde está cada cosa, que seguramente creemos que en un espacio así ya casi nada nos puede sorprender.

Eso debía pensar quizás el usuario de TikTok @jesusfprieto hasta que hace poco se topó en Polonia con un supermercado bastante diferente a lo que estamos acostumbrados en España. Una reacción que no ha dudado en compartir en su cuenta y que acumula ya cerca de 30.000 visualizaciones.

Lo que llama más la atención de los supermercados de Polonia

Lo que más le gusta y le llama la atención a este joven español de los supermercados en Polonia es un sistema un tanto futurista mediante el que funcionan algunos de estos establecimientos. Un método que, según él, demuestra que el país está cada vez más avanzado, y es que asegura que “están en 2050” en cuanto a la venta de productos.





"Una cosa que me flipa de Polonia: los Zabka Nanos", empieza contando en su vídeo antes de explicar cómo funcionan estos curiosos supermercados. Básicamente, se trata de una tienda en la que no hay cajeros ni ningún otro tipo de personal. “Te registras con la aplicación, entras y no hay nadie que te atienda”, señala este usuario de TikTok. “Todo lo que cojas se te carga en tu cuenta”, por lo que no es necesario pasar por caja antes de salir de este tipo de supermercados.

Este innovador concepto de tiendas permite hacer compras rápidas sin dependientes, colas ni pagos en efectivo para vender productos. El desarrollo de la inteligencia artificial tiene buena parte de culpa en la expansión de esta clase de tiendas de alimentación. Zabka se convirtió hace pocos meses en la mayor cadena de tiendas autónomas de Europa, después de abrir 25 tiendas que funcionan gracias a esta tecnología revolucionaria.





El vídeo de este usuario no ha tardado en hacerse viral en TikTok, donde no para de acumular comentarios de todo tipo. Por un lado, algunos se muestran algo escépticos respecto a esta tecnología en los supermercados, ya que consideran que reducirá muchos empleos. “Eso es, eliminando más puestos de trabajo” o “no tiene nada de positivo” son algunos de los comentarios destacados en torno a esta opinión.

Por el contrario, otros usuarios creen que es un sistema que proporciona “comodidad a tope sin colas” y algunos han llegado a señalar que este tipo de supermercados se han extendido ya a otros lugares como Londres, Japón o Las Vegas. No obstante, piensan que sería prácticamente imposible que un sistema así llegará de manera generalizada a España, y es que palabras de algunos “no duraría ni dos días”.

Cajas lentas en los supermercados para paliar la soledad de los mayores

Otra medida que ha surgido últimamente en torno a los supermercados propone totalmente lo opuesto a estos establecimientos sin trabajadores. Desde hace un tiempo una cadena de supermercados holandesa ha dado un paso más allá, y en lugar de seguir el camino de la celeridad de hoy en día, ha decidido apostar por unas 'cajas lentas' para que aquellos consumidores que quieran puedan mantener una conversación durante su compra.

Este tipo de cajas ofrecen ratito de charla sin prisas que puede ayudar a muchos, sobre todo, a las personas mayores a paliar algo su soledad. Pero, ¿podría llegar esta medida a España? Descúbrelo en el siguiente audio.

Audio