Un oftalmólogo alerta sobre las enfermedades que puedes tener si no te proteges de los rayos UV: "Se produce"

El sol tiene numerosos beneficios para nuestra salud. Por ejemplo, ayuda a la segregación de serotonina, la hormona que se encarga del bienestar. A su vez, ayuda a sintetizar la Vitamina D, que mejora la absorción del calcio y fósforo, y resulta indispensable para el bienestar de nuestros huesos.

Pero, por otra parte, recibir una sobre exposición de los rayos solares puede desencadenar diversas patologías que podrían resultar peligrosas, por tanto los profesionales recomiendan la exposición al sol pero con responsabilidad.

Ya sabemos que existen diferentes formas de protegernos de los rayos solares, como por ejemplo, aplicar protector solar, no exponernos durante muchas horas seguidas al sol, y además evitar exponernos a las horas de mayor radiación solar, que en España, suelen ser de desde las 14 hasta las 18 horas.

Pero es que no solo nuestra piel se puede ver perjudicada ante una sobre exposición solar, nuestros ojos podrían sufrir consecuencias. Es por esto que en el verano es fundamental proteger no solo nuestra piel, sino también nuestros ojos.

En COPE preguntamos al oftalmólogo, Jaime Moya, sobre cuáles son las patologías que podemos padecer o desencadenar en nuestros ojos si no los ciudamos del sol. Escúchalo en el audio que tienes a continuación.

Audio





No todas las gafas de sol valen

Si por ejemplo te compras un par de gafas de 3 euros que están monísimas, e igual y no tienen la clasificación europea necesaria, es decir, que puede que no te estén protegiendo del sol, por tanto. Sí, como accesorio lo puedes lucir, pero no te confíes. El oftalmólogo, Jaime Moya, ha explicado las posibles consecuencias de usar este tipo de gafas. Escucha el audio.

Audio





Cuidado con jugar a ver al sol

Seguramente tú también habrás jugado con tus colegas a ver quién puede aguantar más tiempo viendo al sol, pues no solo no debes hacerlo, si ves a algún niño intentándolo, debes advertirle sobre los daños que puede sufrir. Y aunque no suele ser muy común,es un porcentaje que no pasa desapercibido, un 20% de los casos de ceguera están relacionados con la exposición solar.

Los expertos señalan que el daño solar es irreversible y acumulativo. La exposición solar prolongada sin protección a largo plazo puede acabar en un mal diagnóstico. Jaime explicaba en COPE Digital, que muchas veces "no se produce una pérdida de visión completa, porque muchas veces el paciente ve, pero sí que se produce un daño en el campo de visión central".

Cómo cuidamos nuestra visión del sol

Utiliza sombreros o viseras: Complementa tus gafas de sol con un sombrero de ala ancha, una gorra o una visera para proporcionar una protección adicional contra la radiación solar directa Evita la exposición directa al sol: Durante las horas de mayor intensidad solar, generalmente entre las 10 a.m. y las 4 p.m., trata de limitar la exposición directa al sol. Busca sombra o utiliza algún tipo de protección, como sombrillas Descansa tus ojos: Si pasas mucho tiempo al aire libre o frente a pantallas, recuerda hacer pausas regulares para descansar tus ojos. Parpadear con frecuencia y enfocar la vista en objetos distantes puede ayudar a reducir la fatiga ocular No te frotes los ojos: Evita frotar o rascar tus ojos, ya que esto puede irritarlos y aumentar el riesgo de infecciones. Si sientes picazón o molestias, intenta usar lágrimas artificiales para aliviar la incomodidad.

Qué debemos tener en cuenta a la hora le elegir un buen protector solar

Y ya estarás cansado de leer y escuchar en todas partes que debes protegerte del sol, pero es que existen varios tipos de cáncer de piel y entre ellos destacan los melanomas y los carcinomas cutáneos. En ambos tipos, el principal factor de riesgo implicado en su aparición son las radiaciones solares que son capaces de producir mutaciones en el material genético y desencadenar enfermedades terminales.