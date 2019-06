La pulla de la suegra de Miki Nadal al humorista tras la condena por vejaciones a su hija

Siguen los líos para Miki Nadal. Después de conocer su divorcio Carola Escámez y la posterior condena por un delito leve de vejaciones a su exmujer, es ahora la exsuegra del humorista quien ha saltado a la palestra por una polémica 'broma' que ha publicado en su cuenta de Instagram.

Desde que se dio a conocer la separación de su hija con el humorista de televisión no se había pronunciado ninguna de las partes al respecto. Así que la primera en hablar sobre la difícil situación que está viviendo la familia ha sido ella, que le ha soltado una 'pullita' a través de sus redes sociales.

Carmen Escámez, la que fuera suegra de Miki Nadal, ha arremetido en su Instagram contra el colaborador de televisión a través de un comentario cargado de ironía. “Qué gracioso estaba hoy en Zapeando Miki Nadal. Ay no...que ya no está en la tele”, ha escrito en un stories acompañado de un emoticono de una perro riéndose.

item no encontrado

Problemas legales

La relación entre ambos nunca ha sido buena ya que la familia de Carola nunca aceptó su matrimonio al tratarse de una familia de la alta sociedad. Tanto los padres de su exmujer como el resto de familiares nunca vieron con buenos ojos la relación que mantenían, llegando incluso a emprender acciones legales contra ellos. En el año 2018, Nadal tuvo que acudir a un juicio después de que su suegra lo denunciara por no dejarle ver a su nieta.

En declaraciones a Look, Carmen aseguró que “no es nada agradable tener que tomar esas medidas, que lo había intentado por todos los medios antes de poner una demanda pero ha sido imposible”. No sin antes afirmar que lo hacía por la pequeña y que los adultos no le importaban en absoluto. “Me he visto obligada a ponerla. He intentado llegar a un acuerdo, pero cuando es imposible, pues es imposible”, añadió. Siempre lo hizo por el bien de la pequeña, para que cuando se haga mayor no piense que su abuela no luchó por ella: “por eso no me perdonaría no haberlo hecho”.

Polémica separación

La denuncia por parte de la madre de Escámez no ha sido la única a la que ha tenido que hacer frente al humorista. Miki Nadal tendrá que hacer frente a trabajos comunitarios después de que su exmujer lo denunciara por un delito de “vejaciones leves”. Aunque la defensa del colaborador ha recurrido la sentencia, todo apunta a que la justicia le dará la razón a la parte materna.

De momento Nadal se encuentra alejado de cualquier foco mediático. Desde que se diera a conocer la noticia de su separación, no se le ha podido ver en televisión, tan solo paseando por su nuevo barrio y comprando en un centro comercial cercano a Sanchinarro, según publicó la revista Lecturas.