Nadie se puede resistir a una deliciosa tortilla de patata. Es, sin duda, uno de los platos estrella (y básicos) de nuestra gastronomía. Un plato muy nuestro. Pero ser básico no significa que su preparación sea sencilla. Es más conseguirla en su punto perfecto no es nada fácil y hacerla al gusto de todos los comensales, tampoco. En cualquier caso, es innegable que se trata un plato histórico que todos conocemos desde hace años y cuya receta ha pasado de abuelos a hijos, y de hijos a nietos.

Sin embargo, se trata del eterno debate. Si ya durante tiempo se habló de que la tortilla francesa no tiene, ni mucho menos, su origen en Francia, desde hace mucho ha habido ciertos "conflictos" por tratar de concretar dónde tiene su origen la tortilla de patata. Es innegable que tiene su origen aquí, en nuestro país. Ahora bien, ¿a qué comunidad corresponde exactamente?

Paola AlbaladejoRedacción DigitalSan Sebastián 16 jun 2024 - 14:01





Dos hermanos desvelan el pueblo de España donde tiene su verdadero origen la tortilla de patata

Se trata de Gonzalo y Alfonso, conocido en las redes sociales como los "gemelos viajeros". Acumulan casi 550 mil seguidores en Instagram (@gemelosviajeros) y dos millones en TikTok (@gemelosviajeros), y se dedican, como su nombre indica, a viajar y descubrir ciudades y países que no conocían, compartiéndolo en redes. Entre todos esos contenidos comparten, también, las curiosidades que van conociendo por el camino.

Entre esas curiosidades ha llamado la atención, precisamente, el lugar en el que tuvo origen este plato tan típico español. "¿En qué comunidad de España se inventó la tortilla de patata?", preguntan estos jóvenes al principio de este vídeo.





Seguidamente relatan que, hasta hace muy poco, "se pensaba que la inventó una campesina navarra cuando cocinaba para el general carlista Tomás de Zumalacárregui, en el año 1835". No obstante, continúan, el investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Javier López Linaje, "encontró documentos de 1798 que hablaban de la tortilla de patata como "pan de patata" y pese a que la receta "no fuese exactamente la misma", aseguran, sí se cree que este podría ser "su auténtico origen".

Según estos dos jóvenes, los inventores habrían sido José Tena Godoy y Malfeito. No obstante, según otras fuentes de documentación, no se trata de dos personas sino de una sola, y es el abogado y licenciado José de Tena Godoy y Malfeito, en la localidad de Villanueva de la Serena, en la provincia de Extremadura. Por lo tanto, ya no solo lo cuentan estos dos creadores de contenido, sino que otras fuentes apuntan a que este abogado villanovense sería el creador de este plato tan típico español.





¿Puedo desayunar un pincho de tortilla a diario?

"El desayuno no tiene que realizarse a primera hora de la mañana. Si no tienes hambre al despertar, es normal y no necesitas comer", explica la médico Monique Tello en el Blog de Salud de Harvard. En su artículo, bajo el título '¿Qué es un desayuno saludable?', la experta se pregunta qué alimentos son buenos para ingerir a primera hora y cuáles no son tan recomendables.

El huevo sí es un alimento que podemos incluir en el desayuno en sus diferentes variedades, a la plancha, revuelto o cocido. Sin embargo, las patatas no son tan recomendables, principalmente porque hay que freírlas y no tanto por el nivel de azúcar que contienen. Por lo tanto, no se trata del mejor alimento para desayunar, si nos ceñimos a los argumentos de estos médicos de Harvard.