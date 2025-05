El pronóstico de Emma Penella en 1989 que, tras el batacazo de Melody en Eurovisión, tiene mucho sentido: "Absolutamente en serio"

Madrid - Publicado el 30 may 2025, 08:13

Este año, la participación de España en Eurovisión ha generado mucho revuelo. Fundamentalmente, por la mala posición de Melody, que quedó en antepenúltima posición. Por desgracia, no es la primera vez que sucede algo así. Son muchas las ocasiones en las que España ha quedado en mal lugar tras acudir con una apuesta musical determinada.

Con todo esto sobre la mesa, cabe destacar algo. Y es que se ha viralizado un vídeo de archivo de la actriz Emma Penella, fallecida en el año 2007. En el año 1989 reflexionaba, precisamente, sobre la mala posición que suele tener España en el Festival de Eurovisión. Sus palabras, pese al transcurso del tiempo, resuenan con fuerza en la actualidad (con ese mal resultado al que hacíamos referencia que obtenía Melody con 'Esa Diva').

RTVE Melody durante la rueda de prensa de RTVE

“España es un país que no suele ser muy votado. Yo creo que España tiene que reflexionar, y lo estoy diciendo absolutamente en serio”, decía con contundencia Emma Penella en el vídeo recuperado, durante una intervención en televisión que hoy adquiere especial sentido.

La actriz, por otra parte, no se cortaba y calificaba de cuestionable el sistema de votaciones del certamen europeo y su falta de reconocimiento hacia España.

Para Penella, España recibía muy baja puntuación de forma recurrente e injusta. “Los votos que se les ha dado a España siempre han sido muy bajos para su calidad, y aquí todo el mundo lo ha visto”. Así pues, dejaba claro que el problema no era tanto que el nivel artístico de los artistas que acudían a representar a nuestro país ante Europa fuese bajo. Más bien, bajo el punto de vista de la actriz, tenía que ver con el sesgo geográfico o político de las votaciones.

"españa debe tener esa dignidad que ha tenido siempre"

De hecho, llegaba a proponer una medida drástica para protestar ante esa injusticia que, bajo su punto de vista, se estaba produciendo: “España debe tener de repente esa hidalguía y esa dignidad que ha tenido siempre y decir, '¿saben lo que les digo? Que un año o dos, puede ser, pero ya tantas veces, choca'”. Y concluía con ironía: “De no ganar deberíamos haber quedado los segundos o los terceros, el cuarto puesto ya me molesta”.

El fragmento de vídeo, como decíamos, se ha convertido en viral en X (anteriormente Twitter). Y la mayoría de personas inciden en que, pese al paso del tiempo, sus palabras tienen muchísima vigencia.

EFE



Algunos de los comentarios que más destacan, son: “Yo no entiendo por qué se ríen, tenía toda la razón ella”, “Estoy totalmente de acuerdo con ella, ayer mismo lo estaba comentando. No se va más… Pérdida de tiempo y de dinero” o “Pienso lo mismo, no hay necesidad alguna de seguir asistiendo a esos arcaicos festivales. Es dinero público tirado a la basura”.