Una profesora de español en Reino Unido va a trabajar a su colegio y alucina por lo que ve en un libro: "Vais a flipar"

"Esto me va a perseguir toda la vida", con esta frase define el influencer Abel Planelles la historia que ha compartido en su TikTok a raíz de un mensaje de una seguidora.

El joven, que comparte a menudo contenido en redes sociales sobre prensa del corazón, cuenta con otro trabajo desconocido hasta la fecha que ha salido a la luz debido a otra usuaria.

"Hola Abel, te sigo en TikTok desde hace tiempo y he de decirte que me gusta mucho tu contenido", comienza el mensaje que ha dejado la seguidora.

Explica entonces que ha dado con una foto de Abel de una forma realmente curiosa: "Soy profesora de español en Reino Unido y hoy preparándome una clase he visto una foto de un chico en el libro que juraría que eres tú".

"Vais a flipar", comenta Abel mientras enseña su foto, de niño, en el libro de español.

El influencer confirma que se trata de él, como sospechaba su seguidora, y explica cómo ha llegado su cara a los libros de inglés.

"Efectivamente, soy yo. Salgo en un libro que es como el Activity Book aquí en inglés, pero es el de español en Inglaterra. Se me conoce como Víctor", comenta.

Unas imágenes por las que recibió una simbólica cantidad de dinero: "Esto me va a perseguir toda la vida por 50 euros. Me apunté a una cosa para salir en libros de estos, me hicieron una sesión de fotos en Alicante y pusieron esa foto en el libro".

"Por eso me encanta tener una cuenta secundaria, para contaros cosas así", concluye sin perder el tono divertido que caracteriza el vídeo.

El vídeo acumula cerca de 500.000 visitas y los comentarios son realmente divertidos. "Daría mi vida por estar en un workbook", comenta Zoe, mientras Eva le pregunta por qué hizo eso.

Una española se muda a Holanda como profesora y esto es lo que le regala una alumna

Son muchos los españoles que hacen las maletas y deciden buscar trabajo fuera de nuestras fronteras. Laurelle es otra profesora española que vive actualmente en Holanda y que relata su día a día en su canal de TikTok. En uno de los vídeos explica uno de los curiosos regalos que recibió por parte de sus alumnos.

"Me he puesto el abrigo y digo, ¿por qué pesa tanto? Resulta que tenía piedras en los bolsillos. Tengo una niña que, en el patio, se dedica a coleccionar piedras y regalárselas a la gente. Todos le decimos muchas gracias, pero...¡Necesito que pare!", relata entre risas pero con un tono serio.

Clase

Un usuario, al ver este vídeo, le comentaba irónicamente lo siguiente: “es por el viento”, decía. Inmediatamente después, esta chica le seguía la broma asegurando que “claro, es para darme peso y no salir volando”.

También en esta cuenta, la joven compartía un detalle de lo que vio en una estación de tren. La docente, en concreto, mostraba lo que tienen que hacer las personas con movilidad reducida para subir o bajar de los trenes, de los autobuses y de los metros.

"Holanda tiene todas las papeletas para ser un país muy inclusivo para personas con movilidad reducida porque es totalmente plano, pero es que te hacen cosas como estas", aseguraba.