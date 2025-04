La surrealista y lamentable imagen de un aficionado en la Lieja-Bastoña-Lieja femenina

Este domingo se disputaban las dos pruebas de la Lieja-Bastoña-Lieja, tanto la masculina como la femenina. La carrera masculina fue para Pogacar y la femenina la ganó la ciclista Kimberley Le Court Pienaar (AG Insurance-Soudal).

La mauriciana se impuso a sus cuatro compañeras de fuga en la línea de meta en la novena edición de la prueba, que finalizó en un esprint en el que Le Court fue la más rápida por delante de las neerlandesas Puck Pieterse (Fenix Deceuninck) y Demi Vollering (FDJ).

Pero la imagen del día se produjo a 31 kilómetros de meta. El grupo de escapadas rodaba tranquilamente y de repente, en una curva, un aficionado vestido del UAE se coló en plena carrera y se puso a pedalear en su bicicleta al lado de las ciclistas.

La vergonzosa imagen fue captada por 'Eurosport' y tanto Laura Álvarez como Dori Ruano alucinaban con lo que estaba sucediendo en plena carrera.

"Aquí se ha metido un aficionado, ¿qué es esto? Me parece una falta de respeto terrible por parte de la seguridad de la carrera. ¿Qué está haciendo la moto?", decía Laura enfadada.

Y agregaba: "Es un escándalo que no puede volver a pasar. Es una falta de respeto increíble hacia la carrera, las corredoras y la seguridad. Terrible que ocurra esto en una Lieja-Bastoña-Lieja y ojalá se le ponga la multa correspondiente".

"No hay una seguridad que impida eso. No me lo puedo creer", era el comentario que realizaba la comentarista y excilicsta Dori Ruano durante la retransmisión.

"Es inaudito lo que acaba de ocurrir", sentenciaba Laura Álvarez viendo la repetición de lo sucedido. A lo que Dori añadía: "No me lo puedo creer".

Finalmente, una moto de la organización expulsó de la carretera al aficionado y los últimos kilómetros de la Lieja-Bastoña-Lieja se disputaron con total normalidad.