Una valenciana denuncia lo que le han intentado cobrar al ir a comprar una escoba: "La semana pasada eran dos euros"

Un video viral publicado en TikTok por Celia, una valenciana afectada por la catástrofe de la DANA, ha puesto en evidencia una práctica que está indignando a muchas personas: el aumento desmesurado de los precios de productos esenciales en comercios locales.

En su denuncia, Celia relata cómo se dirigió a una tienda con la única intención de comprar una escoba y una pala de plástico para ayudar a las personas damnificadas por las lluvias torrenciales que azotaron la región. Lo que nunca imaginó fue que el precio de estos artículos se había multiplicado de manera injustificada en tan solo una semana, generando no solo sorpresa, sino también una profunda indignación.

Según explica Celia en su video, la escoba de recogida que la semana pasada costaba 2,3 euros, ahora le querían cobrar 6,20 euros. Un incremento de más del 150%. "¿Cómo podéis tener tan poca vergüenza? ¿Cómo podéis tener tan poca humanidad?", exclama en su video, cuestionando la moralidad de aquellos que, aprovechando la situación de emergencia, deciden aumentar el precio de productos básicos y necesarios para la limpieza y el rescate.

Europa Press Varios voluntarios trabajan, a 6 de noviembre de 2024, en Aldaia, Valencia, Comunidad Valenciana

Lo que Celia denuncia no es un caso aislado. Según informa en el mismo video, muchas otras personas están encontrando problemas similares al intentar adquirir artículos de primera necesidad, como herramientas de limpieza, cubos, escobas, y palas. Y lo más alarmante, según señala, es que la subida de precios parece no tener justificación alguna.

Lo que le han intentado cobrar

Celia no sabe si esta subida es consecuencia de una estrategia de los comercios, de los proveedores que suben los precios de los materiales, o si se trata de una acción intencionada de los dueños de los establecimientos, pero lo que sí tiene claro es que es una falta de ética que no puede pasar desapercibida.

El vídeo de Celia ha provocado una ola de reacciones, con miles de comentarios y visualizaciones en TikTok, donde otros usuarios han compartido sus experiencias similares. La indignación no solo se centra en el aumento de precios, sino en el contexto en el que esto ocurre: muchas personas están comprando estos productos para ayudar a limpiar y restaurar las viviendas y barrios afectados por la DANA.

En lugar de ser apoyados, los ciudadanos se encuentran con precios abusivos en los artículos que más necesitan. En este sentido, Celia señala que es especialmente doloroso que estos aumentos sucedan "sabiendo para lo que es", refiriéndose a las personas que intentan colaborar en la recuperación de sus comunidades.

Europa Press Una persona camina en una calle de Paiporta, a 6 de noviembre de 2024, en Paiporta, Valencia

En su denuncia, Celia también reflexiona sobre la falta de responsabilidad de los comerciantes ante la situación. Aunque no acusa directamente a los dueños de los establecimientos, deja entrever que hay una falta de empatía en los precios elevados. "No sé si es el dueño del bazar que sube el precio directamente o si ya está comprando los productos a un precio mucho más elevado, no lo sé", comenta en su video. A pesar de la incertidumbre sobre los responsables de esta subida, la indignación es clara: "Lo único que sé es que alguien está doblando o triplicando los precios de productos que necesitamos para ayudar a gente que está pasando por una situación muy difícil".

Al ir a comprar una escoba

El aumento de precios en situaciones de emergencia no es algo nuevo. En diversas catástrofes y crisis, se han registrado aumentos injustificados en productos esenciales, como el agua, la gasolina y los materiales de construcción. Sin embargo, en el caso de la DANA que afectó a varias provincias españolas, este tipo de situaciones adquiere una mayor dimensión, ya que las personas no solo están tratando de cubrir sus propias necesidades, sino también de ayudar a otros que se encuentran en una situación crítica.

Cargando…

El video de Celia es un claro recordatorio de que, en tiempos de crisis, la solidaridad debe prevalecer sobre el interés económico. Y aunque las autoridades competentes deben actuar para evitar estos abusos, es igualmente importante que los ciudadanos se mantengan alerta y exijan transparencia y justicia en los precios, especialmente cuando el objetivo es ayudar a los más necesitados. En palabras de Celia: "Es de vergüenza".